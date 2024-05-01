凱瑟醫院爆資料外洩 恐影響1340萬人

凱瑟醫院會員和患者訪問其網站或行動應用程式時，個人信息數據可能通過網絡cookie，發送給如Google和 X（前 Twitter）等第三方技術公司。（取自X）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）4月29日報告了一起數據洩露事件，可能影響到其數百萬客戶。

這家灣區 醫療保健巨頭表示，當會員和患者訪問其網站或行動應用程式時，通過網絡cookie發送給第三方技術公司，如Google和 X（前 Twitter）的數據可能包含個人信息。

這些信息主要包括IP地址和登錄Kaiser Permanente帳戶或服務時使用的搜索詞。這些數據不包括用戶名、密碼、社會安全號、財務帳戶詳情或信用卡 號。

凱瑟表示，約有1340萬目前和以前的會員收到了關於該洩漏的通知。

凱瑟基金會健康計畫（Kaiser Foundation Health Plan）在4月12日向聯邦當局提交的一份文件中披露，其網絡伺服器遭到洩露或未經授權的訪問。它正在對此次安全洩漏事件進行內部調查。

據HIPAA （健康保險可攜性和責任法案）期刊報導，去年醫療保健行業發生了725起重大安全洩漏事件，創下了歷史新高。

其母公司UnitedHealth在其第一季度財報中表示，作為醫療保健行業最具破壞性的駭客攻擊之一，支付處理供應商Change Healthcare今年2月遭受的網絡攻擊，已導致該公司損失8億7200萬元。這次入侵導致Change Healthcare的部分電子業務關閉，全國數百家醫院和其他醫療機構無法收款或支付帳單。