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2女阿拉斯加登山失足 1死1重傷

編譯組／綜合報導
兩名登山者周四在阿拉斯加迪納利國家公園登山時，從1000呎高的山峰上墜落，一名52歲來自紐約的婦女死亡，其同伴一加州女子受重傷。（電視新聞截圖）
兩名登山者周四在阿拉斯加迪納利國家公園登山時，從1000呎高的山峰上墜落，一名52歲來自紐約的婦女死亡，其同伴一加州女子受重傷。（電視新聞截圖）

據有線電視新聞網（CNN）報導，兩名登山者上周四（4月25日）在阿拉斯加迪納利國家公園（Denali National Park）登山時，從1000呎高的山峰上墜落，一名52歲的婦女死亡，另一人受重傷。

據公園官員稱，來自紐約Keene Valley的梅卡斯（Robbi Mecus）因墜落受傷而死亡。她的登山夥伴是一名來自加州的30歲女性，26日早上被國家公園管理局（National Park Service）登山護林員救起，並被空運到安克拉治（Anchorage）一家醫院，傷勢嚴重。

根據公園發布的消息，這兩名繩索登山者當時正在攀登詹森山（Mt. Johnson）的「 the Escalator 」路線，同一條路線上的另一支登山隊看到了墜落事件，並於晚上向阿拉斯加地區通訊中心發出警報。他們隨後爬到遇難者身邊，確認其中一名登山者已墜落身亡。

新聞稿說：「救援人員挖了一個雪洞，整夜照顧倖存登山者的傷勢。」

第二天早上，迪納利的高空救援直升機飛行員和兩名登山護林員對事件做出了反應。一名護林員下到登山者群中，受傷的病人隨後被短途運送到平坦的冰川上，並被送上直升機。

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