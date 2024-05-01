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防隱藏謀殺 新法增家暴受害者權利

編譯組／綜合報導
加州立法給予家庭暴力死者家人，要求更多調查的權利。(美聯社)
加州立法給予家庭暴力死者家人，要求更多調查的權利。(美聯社)

2011年，調查人員發現喬安娜·劉易斯（Joana Lewis）被吊死在衣櫃裡的浴袍腰帶上。 蘇拉諾縣驗屍官辦公室宣布她的死亡為自殺。 但36歲的喬安娜此前曾尋求對丈夫、瓦卡維爾牧師馬克·劉易斯（Mark Lewis）的禁制令，指控他有家庭暴力。

儘管司法人員們已兩次立案調查，但馬克從未因喬安娜的死亡而受到指控。 蘇拉諾縣治安官辦公室發言人日前告訴CalMatters，他們已第三次重新啟動對喬安娜死亡的調查。

這次審查之際，加州立法者正在考慮一項法案，將賦予家庭暴力受害者更多權利，可要求對他們認為可疑的死亡進行更多調查，並為執法部門提供額外的培訓，以發現掩蓋家庭暴力謀殺案的情況。 支持者在倡導該法案時引用了喬安娜的死亡。

州參議會第989號法案的主要作者，參議員阿什比 (Angelique Ashby)，前沙加緬度市議員，認識喬安娜的兄弟、沙加緬度消防隊長亨特 (Joseph Hunter)。 亨特與阿什比一起在參議會公共安全委員會作證，日前又在參議會司法委員會作證。 該法案獲得了兩個委員會的一致通過。

亨特告訴立法者：「這項法案將為喬安娜和許多像她一樣的其他受害者伸張正義。」

阿什比在接受CalMatters採訪時表示，美國每年可能發生多達800至1200起「隱藏兇殺案」。很多時候，受害者的施虐者是他們的配偶，他們有能力阻止家庭成員推動調查人員進行更深入的調查。

阿什比說：「如果消防員無法進行二次屍檢，顯然需要進行法律改革。」

一位警長發言人告訴CalMatters，蘇拉諾縣官員至少對該案進行了兩次審查，一次是在2014年，另一次是在2019 年。 馬克尚未被指控犯下與其妻子2011年死亡有關的罪行。 蘇拉諾縣法院紀錄顯示，他於1997年因家庭暴力重罪認罪協議而被定罪。

阿什比的法案將賦予家庭暴力受害者的父母、兄弟姐妹或孩子，有權獲得驗屍官在調查宣布自殺的死亡過程中拍攝的照片，以便他們能夠對案件進行獨立審查。

加州 參議員

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