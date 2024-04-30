紐森計畫 推鴉片毒品解藥

紐森宣布加州政府與紐澤西州一家藥廠簽約，製造鴉片類毒品的解藥納洛酮。 ( 美聯社)

紐森 州長宣布，加州 政府與紐澤西州一家藥廠簽約，製造鴉片類毒品 的解藥納洛酮（Naloxone），並且掛的是加州自有品牌CalRx標籤。

美聯社(AP)29日於沙加緬度報導，加州政府很快會開始銷售這種解藥，在當前鴉片毒品氾濫潮中，解救一些服用過量者(opioid overdose)的性命。納洛酮原廠品牌叫Narcan，是馬里蘭州藥廠Emergent BioSolutions的產品，是一種鼻腔噴劑(nasal spray)。從2023年3月起，FDA批准納洛酮不再需要醫師處方就可購用。

為了壓抑藥價，紐森在2019年提出由加州政府與藥廠合作的方案，推出自有品牌的藥物。2020年他簽署一項法案，賦予州政府這樣的權力。加州這次是與紐澤西州的Amneal藥廠合作，州政府以每支24元的價格從藥廠購買納洛酮，等於是Narcan市價的六折。加州正在向FDA申請CalRx標籤，預計在7月可以得到核准，但藥物會盡快就從廠商處取得，初期掛的是Amneal標籤。

州政府會把這款藥免費交給消防隊、大學與社區團體，經費來自納洛酮分配專案(Naloxone Distribution Project)。另外，州政府也會以成本價賣給餐廳、娛樂場所、共乘服務公司(包括Uber與Lyft)等，但這些私人企業必須承諾不會加價轉賣給消費者。

這不是加州政府第一次生產藥物，從2003年起州衛生廳就開始生產一款治療嬰兒肉毒桿菌中毒(infant botulism)的藥物。這次不一樣的地方是，加州創下全國新例，首度有州政府以自有的標籤生產學名藥物(generic medication)。

消費者權益組織Health Access California的總裁萊特(Anthony Wright)指出，雖然美國藥廠的產量最大，但美國的藥物價格卻是全世界最貴的，是很不正常的現象。聯邦政府與州政府應該像這樣直接與藥廠合作，壓低藥物的價格，抵制藥廠的貪婪，讓社會大眾獲益。