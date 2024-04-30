加油站設充電站 占比達兩成

特斯拉向非特斯拉車輛開放充電站，加州公共充電站總數達10萬5000個。圖為灣區一處特斯拉充電站。(記者周喆╱攝影)

一項大多數加州 人可能從未聽說過的統計數據顯示：現在加州每五個加油站就有一個電動車 充電站。也就是說，加州的電動車充電站數量已經達到加油站的五分之一，目前總共有10萬5000個。

州長紐森(Gavin Newsom) 日前在地球周期間參觀了特斯拉 超級充電站，強加加州正在努力建立更大、更好的充電網絡，以及特斯拉最近向非特斯拉車輛開放快速充電樁的工作。

紐森表示，特斯拉充電站網路向非特斯拉電動車開放，對加州駕車人是重要消息。這項舉措令加州增加了數千個快速充電站，使得加州充電站總數達到10萬5000個，其中包括1萬個快速充電站。

自 2020 年州長行政命令要求制定規定到 2035 年所有新車銷售實現零排放以來，零排放車輛(ZEV) 銷售近年來急劇增長。

加州各地安裝了 10萬5000 個公共或共享私人電動車充電站，此外還有超過 50 萬個家用充電站。 加州最近還批准了一項耗資 19億元的計畫，用於建造更大、更好的充電網路。

根據加州能源委員會 (CEC) 的數據，加州去年銷售的所有新車中有 25% 是 ZEV。迄今為止 ZEV 總銷量為 184萬6874 輛。根據 Veloz EV 市場報告，美國銷售的新 ZEV 中有 34% 在加州銷售。 如果加州是一個國家，其電動車銷售將排名第四，僅次於中國、美國和德國

加州還為低收入居民提供數千元的贈款和回扣。請造訪 ClimateAction.ca.gov 以了解更多資訊。