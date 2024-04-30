兩質疑...42%民眾寧開油車

電動車的價格與性能決定市占率能不能繼續擴大。（取自KTLA報導）

KTLA電視台專文指出，汽車業界評估，2026年的電動車 銷售量為250萬輛，2029年達成410萬輛的成績。但是綜觀電動車產業，仍有兩大門檻，一是價格，多數人認為低於3萬5000元才算合理，二是可靠度，42%的懷疑電動車的穩定性，只有當價格、性能出現大幅變化時，才可能使銷量大增。

一個外部因素是政府的態度，如果對於溫室氣體排放量的管制越來越嚴，或是購買電動車的補助提高，才可能降低兩道門檻的阻力。因此，對於車廠來說，未來五年的關鍵還是，能不能推出更便宜、更可靠的車種，可以的話才能實現持續高成長。

文章分析，至2024年底，電動車可望占小型車銷量的9.1%，意即140萬輛。但是未來的關鍵在於價格與性能。多項調查發現，3萬5000元是換不換電動車的門檻，低於此數，消費者才會覺得便宜。畢竟36%的人認為，電動車的維修費高很多，如果購入價格還是高於3萬5000元，這些人就會放棄。

另一方面，雖然58%的消費者未來三年可能購買電動車，但還是有42%的人不願意換，最大的原因就是不信任電動車的性能與可靠度，就算環保減碳 是大勢也不能抵銷疑慮。