我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

兩質疑...42%民眾寧開油車

編譯胡立宗／綜合報導
電動車的價格與性能決定市占率能不能繼續擴大。（取自KTLA報導）
電動車的價格與性能決定市占率能不能繼續擴大。（取自KTLA報導）

KTLA電視台專文指出，汽車業界評估，2026年的電動車銷售量為250萬輛，2029年達成410萬輛的成績。但是綜觀電動車產業，仍有兩大門檻，一是價格，多數人認為低於3萬5000元才算合理，二是可靠度，42%的懷疑電動車的穩定性，只有當價格、性能出現大幅變化時，才可能使銷量大增。

一個外部因素是政府的態度，如果對於溫室氣體排放量的管制越來越嚴，或是購買電動車的補助提高，才可能降低兩道門檻的阻力。因此，對於車廠來說，未來五年的關鍵還是，能不能推出更便宜、更可靠的車種，可以的話才能實現持續高成長。

文章分析，至2024年底，電動車可望占小型車銷量的9.1%，意即140萬輛。但是未來的關鍵在於價格與性能。多項調查發現，3萬5000元是換不換電動車的門檻，低於此數，消費者才會覺得便宜。畢竟36%的人認為，電動車的維修費高很多，如果購入價格還是高於3萬5000元，這些人就會放棄。

另一方面，雖然58%的消費者未來三年可能購買電動車，但還是有42%的人不願意換，最大的原因就是不信任電動車的性能與可靠度，就算環保減碳是大勢也不能抵銷疑慮。

電動車 減碳

上一則

房租有彈性 用兩招跟房東議價

下一則

首都教育獲美國教育局認可 有資格發I20

延伸閱讀

超過需求 中國為何一直生產電動車？

超過需求 中國為何一直生產電動車？
FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口
全球電動車割喉戰 蠢動

全球電動車割喉戰 蠢動
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
華州今夏將推出電動車回扣計畫 新車可獲5000元補助

華州今夏將推出電動車回扣計畫 新車可獲5000元補助

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊