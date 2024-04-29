公寓新建申請大減22% 寫10年新低

加州多戶住宅新建許可申請數大減。（加州住房廳）

南加 新聞集團的房地產專欄指出，根據聖路易斯聯邦準備銀行的統計，2024年第一季，加州 多戶住宅新建許可（multifamily permit）的申請數量不僅年減22%，還低於2021年至2023年第一季平均32%，更創下2014年以來的新低，反映出多戶住宅市場的冷清局面，除了因為房貸利息太高導致買房意願低，經濟趨緩又沒有利多政策也是原因。

同時，雖然加州租金 在2024年3月下跌1.4%，延續2023年的跌勢，但共有公寓（condominium）與出租公寓（apartment）的新建數下跌，仍然對租屋族不利。除此之外，租金在2021年漲5.5%、2022年漲11%，因此這兩年雖跌，但總額仍高於疫前。閒置率則與前兩年差不多為5.2%，2023年為5%、2022年為4%。

聯準會經濟數據資料庫統計的加州2000年至2024年第一季新建許可數量。（取自聖路易斯聯邦準備銀行網站）

就新屋建造部分，第一季獨棟屋的建照增加26%、共1萬4215棟，雖然可以稍微紓減購屋荒，但數量還是比2021年至2023年低了7%，這三年間共核發18萬2883棟。與多戶住宅合計，加州第一季的新屋許可年增2%、2萬3187棟，但比2021年至2023年的年平均少了19%。