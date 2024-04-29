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加州稅負高？ 研究：不適用低收者

編譯組／綜合報導
ITEP依不同家庭收入水平，比較加州、德州、佛州與全美的平均稅負，認為加州高稅並不適用於低收入家庭。（截自ITEP）
ITEP依不同家庭收入水平，比較加州、德州、佛州與全美的平均稅負，認為加州高稅並不適用於低收入家庭。（截自ITEP）

華盛頓研究組織「稅收和經濟政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy，ITEP）」的最新研究指出：「對於收入有限的家庭來說，加州並不是一個高稅負的州。」

ITEP指出，加州的稅負接近全美收入排名前80%家庭的平均水平。對於收入排名最低40%的家庭來說，加州稅負比佛羅里達州和德州等州還要低。

ITEP在今年1月發布《誰付款？(Who Pays?)》報告的第七版，評估州和地方稅收對各個收入水平家庭的影響。該報告包括幾乎所有州和地方的稅負，意謂報告反映了所得稅、銷售稅、消費稅、財產稅、遺產稅和各種其他稅收類型的綜合影響。

依據該報告，最高收入者在加州通常會支付比其他地方更高的稅款。但富裕的加州人的稅率，與許多州貧困家庭慣常支付的稅率差異不大。ITEP指出，加州的稅制整體上相對平坦，而大多數州的稅負則具有高度的遞減性，富人的稅負比其他人要少。加州選擇採用較不遞減的制度，在很大程度上解釋了加州的人均稅負比其他州高，而低收入和中等收入家庭的稅率並不特別高。

ITEP這項報告中的一項發現是，州和地方稅收對不同收入水平的家庭，產生非常不同的影響，很少有州可以被明確歸類為適用於所有家庭收入水準的「低稅收」或「高稅收」。

雖然許多州享有低稅收的聲譽，但只有阿拉斯加這個州，在每個家庭收入水平的稅率排名在前10低之列，這是因為阿拉斯加來自對自然資源提取的稅收豐厚，而這是大多數州所無法效仿的。

加州的汽油稅為全美最高，也讓加州被貼上「稅高」的標籤。（本報資料照片）
加州的汽油稅為全美最高，也讓加州被貼上「稅高」的標籤。（本報資料照片）

同樣的，儘管加州通常被認為是一個高稅收的州，但這一描述對許多低收入和中等收入家庭並不成立。按收入水平畫分，加州底層60%的平均稅負接近全美平均水準；隨著所得增加，稅負相應增高，其最富有1%所得者的稅率為12%，高於全美平均7.2%，也遠高於德州富人的4.6%及佛羅里達州富人的2.7%，這主要是因為加州的高所得稅率、德州及佛州則都沒有所得稅，且加州的汽油稅也通常是全美最高。因此，加州富豪的稅負確實比其他州高，也由此被貼上「高稅」的標籤。

不過，ITEP研究發現，加州低收入者的稅負比德州及佛州低。這是因為稅負不只是所得稅，還有州和地方稅，例如州銷售稅和市銷售稅，以及房屋和汽車的財產稅等。在加州，薪資收入較低和中等工資收入者的稅負中，一小部分用於支付這些稅，所得稅則占了大部分。

加州收入屬於中等20%（約48,800至86,100元）的家庭，稅負占收入的10.4%，與全美平均的10.5%相當，略高於德州的9.9%和佛州的9.5%。但收入最低20%(低於25,200元）的人，加州的稅率為11.7%，略高於美國平均的11.4%，但低於德州的12.8%和佛州的13.2%。

加州 德州 低收入

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