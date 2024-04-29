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議員擬立法 要求企業主和房東公開身分

編譯廖宜怡／綜合報導

為了打擊不透明的所有權結構，避免一些公司規避法律、無需承擔後果，加州議員希望立法要求企業主和房東公開身分。

美聯社（Associated Press）指出，在美國，成立有限責任公司（limited liability company）和類似的公司通常是為了保護企業主的個人資產。在全球第五大經濟體的加州，這類公司已經被要求必須向州務卿註冊，同時提供包括企業名稱、地址、高層或代表人姓名等訊息。

然而，加州民主黨參議員杜拉索（Maria Elana Durazo）表示，這並不夠，公眾有權知道是誰擁有這些公司。她提出法案要求，這些公司在向州政府註冊時，必須列出擁有公司資產25%以上者的名單。這項法案將適用於所有有限公司和類似公司，無論規模大或小。

杜拉索表示，由於缺乏重要訊息，人們可以建立一個以一家公司名義擁有另一家公司的商業結構，目的都是為了向公眾、政府官員、甚至執法機構隱瞞自己的真實身分。在許多情況下，地方和州府官員必須花費大量時間和資源來追蹤企業主，然後才有辦法對他們違反州法的行為提出指控或告訴。

杜拉索在聽證會上說：「這是一項可以杜絕企業主濫用有限公司名義來保護其資產和身分的有用法案。」

在勞工、住房和環保團體的支持下，杜拉索的提案17日在沒有爭議下，獲得一個關鍵立法委員會的通過，但在提交給參議會之前，法案還需要委員會進行第二次投票。

事實上，加州議會去年有一項類似的提案，但在沒有任何解釋的情況被擱置。美聯社指出，這項提案遭到包括代表房東在內的許多商業團體的強烈反對。這些團體表示，有限公司已經提供了大量訊息給政府，而且到2025年，他們還必須向美國財政部一個部門提供所有權訊息。他們還指出成本問題，州務卿去年估計，實施新提案必須花費900萬元，之後每年還必須額外花費340萬元雇用28名支援人員。

加州公寓協會（California Apartment Association）高層卡爾頓（Debra Carlton）說：「我們認為這完全不合理。為什麼要在加州已經面臨財務困難的時候，還要增加成本支出？」

法案支持者表示，匿名經營事業的作法在加州十分普遍。在屋崙，市府發現一棟破爛公寓大樓違反法規出租給低收入移民家庭，地檢處花了一年多的時間進行調查，梳理了數百份城市法規執法紀錄，才找到建築物的所有人。

當時參與這項調查的德秀維茲（Suzie Dershowitz）表示，這名房東透過有限公司在屋崙擁有130多處房地產，後來被成功起訴。她說，如果杜拉索的提案能成為法律，調查只需要花半天的時間就能完成。

加州 房東 屋崙

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