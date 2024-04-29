金陵盃匹克球賽 逾百人參與

匹克球俱樂部部分成員合影。（記者啟鉻／攝影）

2024首屆南加 州中華高校聯盟「金陵盃」匹克球錦標賽28日在南艾爾蒙地 市舉行，吸引百餘名匹克球愛好者參與。

聯盟會長李姍介紹，這是聯盟匹克球俱樂部成立後的首次賽事。匹克球俱樂部是聯盟新管理機制下首個成立的俱樂部，舉辦匹克球錦標賽，是慶祝其成立最佳方式。該賽事最終會決出14個獎項優勝者。

高校聯盟各校友會成員106人報名參賽，其中女選手50名、男選手56名；年齡最小18歲，最大78歲，所有參賽者都是華人。在比賽啦啦隊成員中，有洋人參與者，他們是華洋家庭的家屬。匹克球俱樂部主席金凌云表示，籌備比賽有一個多月。不久前南加州 中國大專院校聯合校友會，也曾舉辦匹克球比賽，高校聯盟成員有去觀摩，雙方互相學習，取長補短。

當天比賽前，選手們都很興奮，氣氛相當熱烈。與會者在球場上以各校友會為單位合影留念。比賽地點在Whittier Narrows在南艾爾蒙地市公園設立的匹克球場，由原來的網球場改造而成，共設立四個匹克球專用硬地球場。平時需要支付一定費用，也有教練輔導，場地設施包括洗手間、飲水處和照明系統等。

李姍表示，南加州中華高校聯盟有75個校友會成員，聯盟是由北大、清華、交大三個校友會即「松竹梅聯盟」促成，並設立松竹梅獎學金，至今有10餘年歷史。目前75家校友會有約五萬名成員，在微信校友圈活躍成員有6000多人。聯盟有18個興趣愛好俱樂部、五個行業專委會，每年舉辦活動達百餘次，其中60%屬興趣類、20%是體育方面、其餘屬科普教育講座類。

據了解，高校聯盟現任會長李姍來自中國西安電子科技大學，加入中華高校聯盟近四年，起初在文學社擔任副社長，接著做秘書長，目前擔任會長，是舞蹈愛好者。

當天參加比賽的部分選手，已經有多年匹克球運動經歷。一位中年參賽者王女士表示，她兩年前開始喜歡匹克球，這是一個融合羽毛球、乒乓球和網球特色的運動，規則簡易很好掌握，適合各年齡段愛好者參加。該運動兼有娛樂、社交特點，令人很快就上癮。她周圍不少平時喜歡運動的朋友，現在都開始從事這項運動，部分先前是乒乓球、羽毛球的愛好者。