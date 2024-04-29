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監控目睹被闖空門 報警趕不及

洛杉磯訊
兩名竊賊趁著家中沒人，大白天作案，且作案十分迅速。（截圖至屋主家監控）
兩名竊賊趁著家中沒人，大白天作案，且作案十分迅速。（截圖至屋主家監控）

入室盜竊在南加屢見不鮮，洛杉磯縣雷克伍市（Lakewood）有屋主近日就不幸遭到。這起盜竊發生在大白天，並且屋主通過監控，目睹整個作案過程。而警察未能及時趕到，屋主只能眼睜睜看著竊賊將家中洗劫一空，偷走許多貴重物品和現金。

 視頻來源：屋主家中監控畫面 記者朱敏梓/後製）

案件發生在25日（周四）上午11時30分左右，根據這名不願透露姓名的屋主說法，當時她和丈夫不在家，通過Ring應用程式，看到竊賊闖入房屋。他們立即撥打911，但警員未能及時趕到Lakewood Drive的家中，讓竊賊得以「滿載而歸」。

屋主稱，竊賊在屋內停留大約4分30秒。兩名嫌犯前往樓上臥室，拿走多個行李箱。屋主表示，竊賊搜查家裡的各個角落，並偷走現金、珠寶和保險箱。

附近地區的居民表示，他們對竊賊如此猖狂感到擔憂。伊森（Ethan）說，「光天化日之下，有兩個人闖入房屋，這對他來說是瘋狂的。 」

監控畫面顯示，嫌犯駕駛一輛深色休旅車（SUV）逃跑。洛杉磯縣警局表示，正在調查這起入室盜竊案。

住在附近的另一位房主拉博斯 (Belinda Labos) ，２月底也經歷過類似的入室盜竊，而且該案也發生在早上。拉博斯說，洗劫她家的竊賊，沒有被屋內安全系統嚇到。「他們還對攝影機揮手，進進出出的速度非常快，竊賊直奔放有財物的二樓，沒有在一樓有過多停留，他們清楚知道要去哪裡偷東西。」

兩名受害者均表示，竊賊行動速度很快，讓警員很難抓到他們。就在同一天，拉博斯表示，她位於諾瓦克市（Norwalk）的一處住宅，也遭遇入室盜竊，且疑似為同一伙人作案。拉博斯說，竊賊可能專盯某個社區，他們知道民眾何時在家。「我有四個孩子，他們都有不同的日程安排，因此發生入室盜竊，有可能會有孩子在家，這才是最可怕的事。」拉博斯說，竊賊從她家偷走各種貴重物品，其中許多是家族傳家寶。

洛杉磯縣警局（LASD）稱，自去年以來，洛縣入室盜竊案增加311%，而財產犯罪則增加2.6%。

警方呼籲，任何了解該入室盜竊案訊息的人，都可以致電洛縣警局雷克伍市分局562-623-3500。

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