馳騁匹克球場 八旬不嫌老

最年長女選手Christina蔣（左一）、最年長男選手賴其煌（中）和太太李小雅（右）。（記者楊青/攝影）

來自巴沙迪那81歲的賴其煌和來自Laguna woods Village79歲的Christina蔣，分別是2024年南加州 中國大專院校聯合校友會日前首届匹克球大賽上年齡最長的男女選手。競賽匹克球，八旬不嫌老。

雖然年到八旬，Christina蔣和賴其煌都是參加日前舉行的匹克球賽。Christina蔣說，她從四年前開始接觸匹克球，算得上是南加州接觸匹克球最早的一批人。她居住的Laguna Woods Village有先進的匹克球場，正是在疫情 期間修建的。

Christina說，他們村民都是55歲以上的退休 人士，村子已經有半個多世紀的歷史，1萬8000多居民中，華人大概有800到1000人。村子最值得稱讚的是活動安排非常豐富多彩，疫情期間游泳池停開了，網球場地太大腿腳跑不動，乒乓球也因為距離太近不能打，其他很多運動也都無法進行，匹克球一下成為大家喜聞樂見的運動和聯誼活動。

她說，匹克球真的是一下子得到很多老年朋友的喜愛，她自己現在幾乎天天都打匹克球，有很多球友。贏與輸都不重要，好球坏球大家都很開心。村裡一共有七個匹克球場，幾乎天天排滿。

賴其煌和她的太太李小雅，也是匹克球的愛好者和支持者。他們住在巴沙迪那，但幾乎每周都要出來和朋友們打球。李小雅表示，她退休之後主要的運動主要是散步，常常被孫子們笑說「走路不是運動，打球才是」，所以喜歡打高爾夫球和匹克球的先生，在孩子們的心目中是一個運動全面的爺爺，奶奶則是看書好手，也是最好的啦啦隊員。