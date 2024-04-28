全國最難負擔房價 前20城在加州

報告顯示，美國房價與收入比（home-price-to-income）最不可負擔的前20名城市都在加州。（KTLA 5）

巴沙迪那星報報導，加州 住房成本有多高？巴沙迪那星報專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據Construction Coverage住房負擔能力標準追蹤發現，美國房價 與收入比（home-price-to-income）最不可負擔的前20名城市都在加州。

這項數據追蹤全美384個城市，將房價中位數除以家庭年收入中位數，發現負擔不起城市中有79個來自加州，生活成本最高的30個城市中，有93%來自加州，83%加州城市進入前40名，78%進入前50名，69%進入前75名，61%進入前100名，51%進入前150名。

報告並指出，加州房屋成本是收入的8.4倍（房屋中位數76萬5197元，收入中位數9萬1551元），全國房屋成本是收入的4.7倍（34萬7716元對7萬4755元）。

前20名住房與收入比最不可負擔城市中，首位是橙縣新港灘（Newport Beach），住房成本是收入25.4倍，（住房中位數320萬元，收入中位數12萬7353元）。

第二是灣區巴洛阿圖（Palo Alto）約19倍（340萬元比17萬9707元）。緊接著是南加 州格蘭岱（Glendale）15.2倍（120萬元對7萬7483元）。洛杉磯12.5倍（95萬3501元對7萬6135元）。艾爾蒙地（El Monte）12.3倍（73萬3107元對5萬9368元）。

六至第十名分別橙縣科斯塔梅沙（Costa Mesa）12.2倍（130萬元對10萬3891元）。艾爾卡洪市（El Cajon）12.1倍（80萬1111元對6萬6045元）。英格伍（Inglewood）12.1倍（75萬7106元對6萬2601元）。霍桑（Hawthorne）11.9倍（87萬2568元對7萬3515元）。桑尼維爾（Sunnyvale）11.8倍（200萬元對16萬9781元）。

另外，南加州爾灣（Irvine）11.6倍、杭廷頓灣（Huntington Beach）11.3倍、托倫斯（Torrance）、園林（Garden Grove）、安那罕（Anaheim）、東洛杉磯（East Los Angeles）、長堤（Long Beach）、聖地牙哥洋邊（Oceanside）、托斯汀（Tustin）等城市均上榜。

加州「最負擔得起」住房城市則有維塞利亞（Visalia）4.6倍，貝克斯菲（Bakersfield）5.3倍，及棕櫚泉（Palmdale）、弗雷斯諾（Fresno）等。

根據此計算標準，全美生活成本最低城市是密西西比州（Mississippi）的傑克森（Jackson），住房是收入成本的1.4倍，（5萬7808元對4萬631元）。報告還顯示，經過通膨調整後，自2000年以來，家庭收入僅增長4.5％，但房價上漲59%。