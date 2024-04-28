一張1927年舊地圖 重現當年電影場景

1927年的老地圖。（取自Reddit帳號MapPorn）

在交通還不是那麼方便時，好萊塢的劇組要到哪裡取景，才能讓影片看起來是在歐洲或美國其他地方拍的？答案可能就在一張1927年的加州 老地圖中。

雖然不確定哪部影片在這些地點拍攝，但是從地名也許就能猜出一二：紅海由沙頓海（Salton Sea）偽裝而成，南北兩地還能當成南非與撒哈拉沙漠。

太浩湖呢？曾經當過瑞士的替身，也當過西伯利亞與阿爾卑斯山的法國區；佛萊斯諾縣則是阿爾卑斯山的瑞士區。沙加緬度河當過密西西比河的替身；南灣（South Bay）則演過阿拉斯加河流。比較難想像的則是蒙特瑞（Monterey）曾經當過尼羅河。

南加海岸（South Coast）則化身成西班牙海岸、威爾斯、義大利 威尼斯，以及荷蘭。內華達山脈北中南都很好用，中部曾經穿越到美國東北的新英格蘭，東部則是懷俄明州 的牧場，南部遠征過肯塔基州。

約書亞樹一帶則扮演過英格蘭的雪伍德森林（Sherwood Forest）。卡特琳娜島曾是玻里尼西亞群島的一部分。