我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

一張1927年舊地圖 重現當年電影場景

編譯胡立宗／綜合報導
1927年的老地圖。（取自Reddit帳號MapPorn）
1927年的老地圖。（取自Reddit帳號MapPorn）

在交通還不是那麼方便時，好萊塢的劇組要到哪裡取景，才能讓影片看起來是在歐洲或美國其他地方拍的？答案可能就在一張1927年的加州老地圖中。

雖然不確定哪部影片在這些地點拍攝，但是從地名也許就能猜出一二：紅海由沙頓海（Salton Sea）偽裝而成，南北兩地還能當成南非與撒哈拉沙漠。

太浩湖呢？曾經當過瑞士的替身，也當過西伯利亞與阿爾卑斯山的法國區；佛萊斯諾縣則是阿爾卑斯山的瑞士區。沙加緬度河當過密西西比河的替身；南灣（South Bay）則演過阿拉斯加河流。比較難想像的則是蒙特瑞（Monterey）曾經當過尼羅河。

南加海岸（South Coast）則化身成西班牙海岸、威爾斯、義大利威尼斯，以及荷蘭。內華達山脈北中南都很好用，中部曾經穿越到美國東北的新英格蘭，東部則是懷俄明州的牧場，南部遠征過肯塔基州。

約書亞樹一帶則扮演過英格蘭的雪伍德森林（Sherwood Forest）。卡特琳娜島曾是玻里尼西亞群島的一部分。

這份公布在Reddit上已達六年的老地圖，號稱是派拉蒙電影（Paramount Studio）的取景圖，不過派拉蒙影業（Paramount Pictures Corporation）至今未做評論。

加州內陸湖沙頓海在好萊塢鏡頭下變身為紅海。（CA.gov 網頁）
加州內陸湖沙頓海在好萊塢鏡頭下變身為紅海。（CA.gov 網頁）

懷俄明州 義大利 加州

上一則

蒙市櫻花節回歸 太鼓空手道吸睛

下一則

羅博深數學巡迴講座 5/1亞凱迪亞站

延伸閱讀

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策
加州將蓋鋼廠 50年來第一座

加州將蓋鋼廠 50年來第一座
蒙特瑞紀念犯罪受害者 家屬分享經歷

蒙特瑞紀念犯罪受害者 家屬分享經歷
母為自閉兒打造「童話仙屋」 成熱門景點

母為自閉兒打造「童話仙屋」 成熱門景點
科學家嚴密監控 加州近期內恐有6級大地震

科學家嚴密監控 加州近期內恐有6級大地震
疑電信公司剪斷電纜 德州等4州911大斷線

疑電信公司剪斷電纜 德州等4州911大斷線

熱門新聞

比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20
報告顯示，沙加緬度感受到地震的可能性比其他城市低。（美國地質調查局USGS）

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

2024-04-23 20:41

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆