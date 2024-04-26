加州族裔社經地位差距大 非裔與白人縮小需花248年

洛杉磯加大Ralph J. Bunche非裔美人研究中心黑人政策計畫本月發表研究，報告使用「平等指數」追蹤2000-2020年疫情爆發之前的加州黑人社會經濟地位變化。(圖取自Ralph J. Bunche非裔研究中心官網)

千禧年的前20年，Meta、蘋果、Google等尖端科技巨頭發展、推動加州 財富快速成長。加州甚至多次提高最高工資，自2000年的5.75元提高至2020年的13元。隨著個人收入增加，加州在政治上進一步確立做為民主黨大本營的地位，也是一個比大部分州更容易接受以種族正義為重點政策的州。

但是，針對一份2000年至2020年期間研究顯示，加州有一個議題在很大程度不會改變：族裔不平等與加州非裔 面臨的問題。

「舊金山紀事報」報導指出，洛杉磯加大Ralph J. Bunche非裔研究中心非裔政策計畫本月發表研究，報告使用「平等指數」(Equality Index)追蹤2000-2020年疫情爆發之前的加州非裔社會經濟地位變化，指數使用分數比較非裔與其他族裔群體經歷的平等條件程度，其中，白人作為基線群體、得分為1.0。

加州非裔的總體平等指數得分為0.69，代表在所有社經變數中，非裔居民結果是白人的69%。白人、亞裔 、拉丁裔、加州原住民的整體得分都較高。2000年，非裔的總得分為0.66、僅比2020年低3%。

報告指出，二十年來進步緩慢，加州非裔需要近248年，才能縮小與白人之間的社經差距、實現加州白人熟知的美國夢(American dream)。

值得注意的是，2000年與2020年報告皆顯示，與加州白人相較，亞裔加州人擁有相同或更好的社經成果。亞裔2000年總體指數得分為1.01、2020年為1.14。報告認為，若不存在族裔障礙，非裔也應能獲得白人整體社經結果。悲哀的是，族裔不平等似乎在加州根深蒂固。

報告顯示，加州白人平均家庭收入為9萬2100元、亞裔10萬5000元、拉丁裔6萬4000元。加州非裔平均家庭收入僅為5萬6800元。截至2020年，加州非裔住房擁有率是所有群體最低為31.9%，其中，非裔在舊金山擁房率僅有12%。白人總體擁房率最高為56%，除非裔之外，其他所有族裔群體擁房比例都超過40%。

截至2020年，非裔失業率在所有族裔中最高為6.4%，原住民失業率為5%、拉丁裔為4.5%、白人為3.7%、亞裔為3.2%。

報告其他令人震驚數據包括：非裔嬰兒死亡率為加州所有族裔最高、非裔重罪逮捕率最高、平均刑期最長。非裔政策計畫主任史托爾(Michael Stoll)分析，族裔差距存在是因為從歷史上看，排斥現象根深蒂固，加州非裔無法與住房及健康經濟資源機構建立聯繫。