逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

應該有很多人覺得，逛Costco 就跟進到寶山一樣，每次都撈到不同的驚喜，其實這是有原因的，請看「讀者文摘」以下的分析，Costco有哪六個注意事項。

・商品經常換位置

Costco店內擺設的秘密之一就是・商品不會一直擺在固定地方，因為這樣多數顧客就只會到特定區域，而失去順手買其他東西的商機，同時也能測試每個位置的銷售量。因此，唯一的例外是，如果某個商品在某個地點賣的特別好，那它就會留在這個地方很久。

．好酒沉甕底

Costco賣場的設計概念就是讓顧客有尋寶的感覺，因此不要一進門就買一堆東西，除非這就是你要的。Costco員工的經驗是，逛完賣場，客人至少會發現15樣，「原來Costco也有賣」的東西。

・看懂標價密碼

絕大多數商品都是以「9」或「.9」結尾。如果看到「.97」的商品，代表它正在出清，通常會比原來售價還便宜。「.00」或「.88」結尾的則代表店經理決定降價，因為這是最後一件，或是缺了盒子或零件。

相對的，如果看到價格最後方加註「＊」，代表這個商品不會再補貨了，想要囤貨的就要趕快。總結起來，Costco永遠在打折，每件商品都有輪到打折的機會，如果不是急需的商品，可以等下次來再買。

・購物秘訣

第一，Costco本身就是個「warehouse（庫房）」，因此架上有貨就是有貨，沒貨叫店員從倉庫拿貨也沒有。

第二，先預訂就不怕缺貨。如果正好要辦宴會或活動，先請Costco留下需要數量的特定商品是個不錯的辦法。同樣的道理在熟食上也適用，一般人都是先逛賣場，出來才點披薩，但Costco的員工會建議，血拚前先點需要時間的餐點，逛完正好可以吃。

・特殊商品

其中之一就是永遠4.99元的烤雞，而且裡頭除了佐料之外，不會再有其他增加重量的填充物。雖然烤雞是個虧本生意，但是很多人在買烤雞的時候，也會順便買些其他的，這才是Costco虧本賣烤雞的秘密。

另外，Costco不會告訴客人的是，類似可樂、蘇打這類又重又賺不了錢的商品，其實在Costco買或是家附近的商店賣，價格差不了太多。除非碰到重大假日有大折扣才值得大量買起來囤。

Costco賣金條，很多華人 都知道，但Costco還有賣棺材，全鋼的每副950元，比其他通路要便宜很多，包括華府 在內的36個州還能外送。

・買貴退款

這點其實也不算是真的秘密了，因為很多人都知道。在購買30天內，如果在Costco網站上發現降價了，可以線上申請退回差額。

既然貨品可退、差價可退，會員卡當然也可以退。如果覺得在Costco買東西不划算，隨時都可以要求全額退回會員費。