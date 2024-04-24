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加州去年暢銷車 特斯拉2款排名領先

編譯陳盈霖／綜合報導
特斯拉Model Y是加州及全美多個州最暢銷車款。（特斯拉官網）
特斯拉Model Y是加州及全美多個州最暢銷車款。（特斯拉官網）

KRON 4報導，隨著豪華車充斥市場，美國新車平均價格有所下降，這表明了2022年平均車價在創下歷史新高後，消費者對負擔能力的渴望不斷增加。

根據「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）數據，2024年2月，275款新車中，只有九款平均交易價格低於2萬5000元，與三年前形成鮮明對比，當時有29款新車平均價格低於這個基準。由於汽車貸款利率和保費依舊居高不下，負擔能力成為首次購車者關鍵。

2023年電動車在美國持續受歡迎，銷量從2022年成長60%，成為國內大部分地區最暢銷車款。其中特斯拉（Tesla）Model Y去年是全美七個州最暢銷車款，與此同時，皮卡和SUV也是全美大多數地區暢銷車款。

Cheap Insurance使用來自Edmunds的2023年數據，對加州暢銷車款進行排名。排名根據2023年車輛註冊數量進行，價格範圍反應各種不同配置的建議零售價（MSRP）。駕駛成本估算以每輛車每年行駛1萬5000哩為基準，燃油汽車每加侖普通無鉛汽油價格3.42元，電動車每千瓦時電力成本（以2024年2月美國平均電費，每度0.173元）估算。

排名第一為特斯拉Model Y，續航里程與行駛成本無相關數據，價格範圍在4萬3990元至5萬2490元。其次為特斯拉Model 3，續航里程261哩，駕駛成本每月54元，價格範圍在3萬8990元至4萬5990元。

排名第三為豐田（Toyota）RAV4，每加侖行駛30哩，每月140元成本，價格在2萬8675元至3萬8380元間。其次是豐田Camry，每加侖行駛32哩，每月130元成本，售價範圍2萬6420元至3萬6845元。第五是本田（Honda）CR-V，每加侖行駛30哩，每月139元，價格在2萬9500元至4萬200元。

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