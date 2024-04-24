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特斯拉大裁員 加州超過3300人

編譯廖宜怡╱綜合報導
特斯拉將大舉裁員，加州受影響最大的是佛利蒙地區，將有2267名員工被解雇。（取自Pexels）
特斯拉將大舉裁員，加州受影響最大的是佛利蒙地區，將有2267名員工被解雇。（取自Pexels）

根據特斯拉（Tesla）向加州提交的文件，這家電動車大廠計畫在加州裁員超過3300人，包括灣區佛利蒙工廠和巴洛阿圖辦公室的2753人。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，此舉是特斯拉大規模裁員10%計畫的一部分，也是繼谷歌、Meta、思科、PayPal和微軟去年各自裁員數千人之後，灣區最大規模的裁員行動之一。

特斯拉此次裁員受影響的包括佛利蒙12個地點的2267名員工，以及巴洛阿圖5個地點的486名員工。特斯拉22日向加州就業發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）表示，裁員工作將從6月14日開始進行。

此外，特斯拉還會裁去加州聖荷昆縣拉索普（Lathrop）電池工廠的515名員工，以及南加州布班克的64名員工，總部所在地德州奧斯汀也會裁員2688人。

特斯拉23日公布的今年第一季度財務報告顯示，特斯拉第一季度的營收為213億元，比去年同期下降9%，創十年來最大降幅。特斯拉股價今年已下跌超過41%。

上周，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，面對股價下跌和電動車產業競爭加劇，為了降低成本，特斯拉將在全球裁員至少10%。根據2023年公布的特斯拉員工總數來計算，這波裁員人數將高達1萬4000名員工。

馬斯克在備忘錄中說：「沒有比這個更讓我厭惡的事，但我們不得不做。」

根據報告，特斯拉今年第一季度的汽車交貨量比去年同期減少8.5%，是自2020年新冠疫情擾亂其營運以來的首次減少。幾周前，特斯拉已宣布放棄開發更具成本效益的電動車，會將重點轉向開發自駕計程車。

2021年，馬斯克以灣區住房成本太高以及政府「限制企業發展規模」為理由，將總部由巴洛阿圖遷往德州奧斯汀。然而，在2023年，特斯拉宣布巴洛阿圖為其第二總部和全球工程中心，反映出儘管馬斯克不滿加州，卻仍繼續在加州進行投資。

除了進駐惠普（Hewlett Packard）在矽谷曾使用過的辦公室，特斯拉還擴建了位於佛利蒙的超級工廠。馬斯克稱，佛利蒙工廠是北美洲生產力最高的汽車工廠，每年生產超過60萬輛汽車。在此次裁員行動之前，佛蒙蒙工廠有超過1萬名工人。

特斯拉表示，他們在加州擁有約4萬7000名員工，在當地花費超過50億元興建各項設施。

特斯拉 裁員 加州

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