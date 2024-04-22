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英仙座流星雨 22日天空達高峰

編譯組／綜合報導
流星雨每年4月都會出現。(Pexels)
流星雨每年4月都會出現。(Pexels)

加州的天空中正在出現一場已知歷史最古老的流星雨。根據美國太空總署（NASA）的資料，最早記錄的「英仙座流星雨（The Lyrid meteor shower ）」可追溯到公元前687年，已有2000多年的研究歷史。沙加緬度蜂報指出，每年4月這場流星雨都會出現，今年的高峰期是在22日。

NASA指出，流星猶如天空中的碎片，它們來自殘留的彗星和碎裂的小行星；每年當地球穿越這些流星時，它們會消失。當它們在地球大氣層中燃燒時，在天空中留下明亮的光跡，通常被‧稱為「流星」，也是流星雨每年在同一時間發生的原因。

根據NASA的資料，英仙座流星雨每年都會在4月16日至25日之間出現。今年，它將在星期一晚上達到高峰期。NASA流星專家庫克（Bill Cooke）指出，與大多數流星雨一樣，觀賞的最佳時間將是在黎明前，但英仙座流星雨的可見性將從當地時間晚上10:30開始。

在北半球，觀賞英仙座流星雨的最佳時間，是在一天中最黑暗的時刻抬頭觀看夜空，這可以是在月落之後，或是在黎明之前。根據Space.com的資料，一場普通的英仙座流星雨，每小時可以產生15到20顆流星，並且肉眼可見。

為了獲得最佳觀賞效果，NASA的建議是：

‧找一個遠離城市燈光或路燈的地方。

‧帶上睡袋、毯子或躺椅。

‧平躺，雙腳朝東，仰望天空，盡可能多地觀察天空。

‧等待約30分鐘，讓眼睛適應黑暗。

NASA 加州 太空

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