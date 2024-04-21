阿拉比卡咖啡豆 起源60萬年前

阿拉比卡與羅布斯塔兩種咖啡豆的比較。（取自樂家咖啡網站）

廣受歡迎的咖啡 豆阿拉比卡（arabica），學名為小果咖啡（Coffea arabica）。很多人以為阿拉比卡樹來自人工育種，但最新的研究發現，他們早在60萬年前就已經混種完成，不過漫長的生命史中曾經遇到過幾次瓶頸期，種類大為減少，直到人類開始種植後品種才開始穩定下來。

最新一期的科學期刊Nature Genetics公布了上述研究。共同領銜人、水牛城紐約州 大的生物學者Victor Albert告訴美聯社，雖然原本的目標是希望找出幫阿拉比卡樹對抗氣候變遷 與病蟲害的新方法，卻意外發現阿拉比卡樹早在60萬年前就由兩種咖啡樹混種而成，「人類對阿拉比卡的出現其實貢獻沒那麼大」。

野生的阿拉比卡樹起源於衣索比亞，15世紀才在葉門一帶開始流行起烘培與沖泡。17世紀時，印度僧侶Baba Budan據稱夾帶了七種咖啡豆回國，這才開始咖啡的商業化種植。

阿拉比卡咖啡順口、略帶甜味，現在全球市占率為60%至70%。其他的則是羅布斯塔（robusta），學名中果咖啡（Coffea canephora），味道較苦，但也是阿拉比卡的母樹之一。近年爆紅的Coffea eugenioides也是阿拉比卡的母樹。

研究人員為了探究防蟲而分析兩種母樹與30多種阿拉比卡樹的基因，包括從博物館借來的18世紀古董咖啡豆，除了找出能夠對抗咖啡鏽病的品種與關鍵基因，還意外發現阿拉比卡的身世。其他學者認為，抗病基因的發現，能夠降低咖啡業的損失，當然也能確保大家每天早上都能喝到咖啡。