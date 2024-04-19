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黃思義 越南難民變身數學教師

記者楊青/艾爾蒙地報導
幸福的一家子：黃思義（右一）和太太趙惠菁（左一）及他們的三個兒子。（黃思義提供）
幸福的一家子：黃思義（右一）和太太趙惠菁（左一）及他們的三個兒子。（黃思義提供）

艾爾蒙地聯合學區高中教師黃思義（Tony Wang）連著三年由世界日報出版他的三本著作：《離人無語月無聲》，《重續未了緣》和《春夢了無痕》。每一本，都相連故鄉、故土和故人；每一本，都與他每天給學生們上的幾何、代數和微積分相去甚遠。

這位已在艾爾蒙地聯合學區Arroyo高中教書30年的數學教師，1987年從越南移民美國。他的雙親1936年離開廣東潮安老家移民越南，他在越南南北分割的那年出生，經歷越南第一共和、第二共和時期和和西貢淪陷。戰火顛沛、生活艱難，他說，作為在戰火中長大的華人，在夾縫中求生存的艱難感受，只有親身經歷才能體會。

經歷戰火 感觸特別深刻

在艱難的環境中，家人咬緊牙關送他上了大學。在移民美國前，他在越南主修文學和數學，畢業後獲得越南同心中學數學和文學教職。

「本來以為可以過太平日子了，但1979年中越戰爭，緊接著越南排華，很多人都離開了越南，當時我也想離開，但偷渡未能成功」。他的大哥偷渡成功，來到美國，「我就在家裡等著哥哥擔保我來美國，我知道我總有一天可以通過正式管道來美國」。1987，在大哥擔保下，黃思義離開了越南，先到了難民營，然後輾轉來到美國。

在大哥居住的俄勒岡州短暫落腳後，黃思義來到了南加州。在友人店鋪短暫工作後，他順利應聘艾爾蒙地聯合學區助教職位，教書需要教師執照，他也順利通過了執照考試，但是學區還需要他把以前的學位證書轉過來。當時越美斷交，越南的學位證書無法轉來。黃思義重返校園攻讀學位，從新起步。

他終於獲得Arroyo高中教職。開始只能教高中中級班代數和幾何，「但我一直想教高級班」，經過多方努力，兩年之後，他不但教上了高中數學高級班，而且教最難的AP微積分。

教學生動 動畫表達公式

在他之前，Arroyo高中也曾開設微積分課，但全班只有13位學生，因為孩子們認為這課太難了。「我跟學生常常講，只要你用功，多大的事情都可以變成做好」。為幫助學生們學好微積分，他自己編寫教材，做了幾百個電腦的動畫，將微積分抽象難懂的定理，用動畫的形式表達出來，一看就明白；複雜的公式，用故事方式講出來，牢牢記在腦子裡。

深入淺出的教學，不但讓他獲得學校和學區「年度最佳教師獎」稱號，更獲得大批學生的喜愛，每年，很多學生都會主動為他慶祝生日，很多學生模仿他平日的穿著為他慶生，就連疫情期間也不間斷。

從剛開始的23位學生開始，黃思義幾年內一共開了五班，學生達到180多位，大學理事會全國統考達標率超過90%。

2005年，他為學生開了多元微積分，也就是大學裡的第三級微積分。因為已經達到學區五個班教學的最高上限，他就用老師備課和休息的時間來免費教學生，一教就是8年，讓學生和家長好生感動，一些本來想到亞凱迪亞買房子的家長，最後決定繼續留在艾爾蒙地。

轉眼30年過去了，從黃思義課堂上畢業的學生，不下5、6000人，他們中有父女檔、母子檔、姑侄檔。黃思義說，自己雖然年過六旬，但並未打算退休，學生和家長的期望，讓他感受到肩上的責任。他與學生和家長們，互相都很不捨。

「我常跟學生說，不管你過去怎麼樣，只要從現在開始你下功夫努力，就可以成功」，黃思義說，一路走來，他特別感謝一直在背後默默支持他的太太，讓他可以全心全意投入教學，沒有後顧之憂。

黃思義自己撰寫和編輯微積分教材並裝訂成冊免費分發學生。（黃思義提供）
黃思義自己撰寫和編輯微積分教材並裝訂成冊免費分發學生。（黃思義提供）
艾爾蒙地聯合學區高中數學教師黃思義（左）是世界日報2023年「大家來寫書」活動中...
艾爾蒙地聯合學區高中數學教師黃思義（左）是世界日報2023年「大家來寫書」活動中連續出書最多的作者之一。（記者楊青／攝影）
學生們為黃思義（前排中）慶生。（黃思義提供）
學生們為黃思義（前排中）慶生。（黃思義提供）
黃思義2022年獲Arroyo高中年度最佳教師獎。（黃思義提供）
黃思義2022年獲Arroyo高中年度最佳教師獎。（黃思義提供）
黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）
黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）

越南 學區 艾爾蒙地

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