印度進逼 加州保住第5大經濟體

2023年前20大經濟體 編譯組

加州 州長紐森 辦公室16日發布訊息指出， 由於持續的經濟成長和各行業的強勁表現，加州2023年名目生產總值達3兆8,622億元，較2022年成長6.1%，連續第七年成為世界第五大經濟體。

紐森表示，加州繼續展現其經濟能量，在世界上除了少數幾個最大的國家，表現出色。他強調，憑藉加州無與倫比的創新、高等教育、才能卓越的勞動力、多元化的產業和無可比擬的自然資源，加州將在未來繼續取得成功。

國際貨幣基金（IMF）16月發布《世界經濟展望》，提供了2023年各國和地區的經濟數據。加州州長辦公室立即據此提供相關訊息，在此之前，一度傳出加州將被近期高速成長的印度 超車。因此，IMF公布的資訊對加州而言來得正是時候。

自2017年以來，加州一直是世界第五大經濟體。根據美國經濟分析局（BEA）的數據，加州連續第七年成為世界第五大經濟體，2023年名目國內生產總值（GDP）近3.9兆美元，比前一年增長了6.1%。以人均GＤP計算，加州則高居世界第二。名目生產總值是未計入通貨膨脹因素的產值。

美國遠遠領先於世界其他國家，仍然是世界上最大的經濟體，名目生產總值超過27兆美元。根據IMF和BEA的數據，加州、德州 、紐約州和佛羅里達州 持續位居世界前20大經濟體之列；佛羅里達州則是唯一一個名次後退的州，跌至第19位，被西班牙超越。

印度經濟繼續加速增長。印度一直是增長最快的大經濟體，自2021年超過英國以來，連三年是第六大經濟體。

IMF以「全球復甦穩健但緩慢，且各地有別」形容2024年全球經濟形勢，預測世界經濟在2024年和2025年將繼續以3.2%的速度增長，與2023年相同。先進經濟體的增速略有加快，預估從2023年的1.6%上升至2024年的1.7%，並在2025年達到1.8%，但新興市場和發展中經濟體的增速則略有放緩。IMF估計，全球通脹將穩步下降，從2023年的6.8%降至2024年的5.9%，並在2025年降至4.5%，但核心通脹通常下降較為緩慢。IMF指出，儘管多國中央銀行大幅升息以控制通脹，全球經濟仍然出乎意料地彈性十足。