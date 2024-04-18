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首例 國王縣一水利單位被州政府監管

編譯林思牧╱綜合報導
圖為杜拉瑞湖盆地水利局辦公室 (加州水利廳官網)
圖為杜拉瑞湖盆地水利局辦公室 (加州水利廳官網)

加州水資源廳(State Water Resources Control Board)委員，16日(周二)以全票通過對國王縣(Kings County)杜拉瑞湖盆地水利局(Tulare Lake Basin Water District)進行監管，並規定要定期向州政府申報用水。這是前所未有的措施。該縣還有另外五個水利單位可能面臨類似命運，如果短期內還看不到改善，州政府可能把它們接收。

CalMatters報導，國王縣是加州的農業重地，但栽植農作物需要大量的灌溉水。加州過去十多年經歷過幾次乾旱，地下水的過度抽取造成許多水井乾涸、水質汙染和土地下陷(sinking earth)的危機。土地下陷可能造成的問題包括對運河、道路、建築物和堤防的損壞。

加州在十年前頒布永續地下水管理法，保障加州寶貴的地下水不至於枯竭。該法規定，地方水利單位必須嚴格管制地下水的抽取，但國王縣的一些單位成果很差。杜拉瑞湖盆地位於聖荷昆谷(San Joaquin Valley)的最南端，有14萬6000位居民仰賴該單位提供飲用與灌溉水，這裡絕大多數的人是務農為生。

水資源廳的委員投票之前，許多家庭農莊的業主在聽證會上發言，因為監管的條款中包括對抽取地下水徵收每畝呎20元的費用。福瑞塔斯(Julie Freitas)表示，這樣的費用會讓她的農場和許多其他的農場倒閉，到時候會出現廣泛的民生問題，政府能背得起這樣的責任？

加州事務將2015-2022年的平均地下水抽取量分析，結論是國王縣的用水戶今後每年總共要繳1000萬元的水費，另外，州政府還可以對每口井再加徵300元的費用。水資源廳委員會主席艾斯基佛( Joaquin Esquivel)指出，他能理解小農莊業主的痛苦，但這項決定並不是為了懲罰小農，而是希望大家少用一些水。

另一位小農賈姬羅(Jacky Lowe)指出，小農固然是地下水枯竭的一個角色，但最大的禍首應該是企業型大農場。幾十年來它們完全改變了國王縣天然的水道，築壩攔水把水導引到它們的大農場去灌溉，並且把多雨年份的蓄水從地底抽出，州政府應該向它們收費才對。

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