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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

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信用卡拖欠率 創2012年來最高

編譯陳盈霖／綜合報導
愈來愈多美國人還不清卡債。（NBC電視台畫面）
愈來愈多美國人還不清卡債。（NBC電視台畫面）

福斯FOX 11電視台報導，根據費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）發布的最新數據，隨著高漲的通膨和高利率信用卡拖欠率（delinquency rates）創2012年以來最差，愈來愈多美國人難以支付每月的信用卡費。

2023年第四季度，各階段信用卡拖欠率（逾期30天、60天和90天）均上升至2012年（美聯儲開始追蹤該數據）以來最高。研究人員指出，隨著消費者增加假期支出，信用卡表現在年底惡化是典型狀況。

至去年12月底，近3.5%信用卡餘額至少逾期30天，較上一季增加約30個基點（basis points），逾期60天和90天債務比也上升。

僅管美國人全額還清信用卡餘額比例上升八個基點，但使用循環利率餘額增長3.1%，意味著一小部分循環帳戶的信用卡餘額較高。

信用卡使用量和債務增加尤其令人擔憂，因目前利率高得驚人。根據可追溯至1985年的Bankrate資料庫，信用卡平均信用卡年利率（APR）上周一直穩定保持在20.75%的歷史新高，先前紀錄是1991年7月的19%。

若人們因物價上漲背負卡債，長期看來將支付更多費用。如欠下5000元卡債（美國人平均債務），以目前APR來看，若每月只繳最低額度，約需279個月，再加上8124元利息才能還清。

信用卡逾期率上升，是美聯儲為遏止通膨，替經濟降溫而採取的激進加息行動後出現。相關單位已暗示，他們預計在今年某個時間降息，但前提是要確信通膨已被控制。

僅管近幾個月通膨大幅降低，但根據勞動部（Labor Department）數據，與一年前同期相比，通膨率仍上漲3.5%。這給大多數美國家庭帶來財務壓力，他們不得不在食品和租金等日常生活必需品支付更多費用，許多低收入者捉襟見肘的薪水，也受到價格波動的嚴重影響。

信用卡 利率 低收入

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