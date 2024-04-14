Google宣布將停止提供加州媒體新聞連結給用戶

面對加州立法要求大型科技公司向媒體支付新聞費用，谷歌宣布將停止提供新聞連結給客戶。（取自谷歌網頁）

因為反對加州 一項要求科技公司向媒體支付新聞費用的法案，谷歌 做出一項應戰舉動，宣布將停止提供加州媒體新聞連結給用戶。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，谷歌12日在一篇部落格貼文中宣布了這項舉措，表示將「對一小部分用戶進行短期測試，以衡量立法對我們客戶產品體驗的影響」。谷歌還表示，將暫停對加州新聞業的新投資，包括與新聞機構的合作計畫及其產品許可核發計畫。

負責谷歌全球新聞合作業務（global news partnerships）的副總裁翟迪（Jaffer Zaidi）在貼文中說：「透過幫助人們尋找新聞，我們免費為各種規模的媒體增加受眾。這項法案將顛覆這種模式。」

谷歌12日做出的舉動，與其高層四個月前的言論截然不同。谷歌新聞部副總裁金格拉斯（Richard Gingras）去年12月在洛杉磯加大 舉行有關這個議題的聽證會上說：「我們不希望我們的系統停止搜尋新聞的功能。」

谷歌拒絕透露是否加州所有媒體都會受到影響，也拒絕回答其他問題，包括何時開始刪除新聞連結。

代表加州記者的同業公會，包括信使報和沙加緬度蜂報（Sacramento Bee），都斥責了谷歌的作法。同業公會代表在一份聯合聲明中說：「加州立法議員和州長紐森（Gavin Newsom）必須團結起來，反對谷歌在選舉年期間關閉新聞管道的不民主威脅。」

反壟斷智庫「開放市場研究院」（Open Markets Institute）新聞與自由中心（Center for Journalism and Liberty）主任雷德許（Courtney Radsch）也聲援說：「他們這是報復和騷擾，利用權力打壓確保民主未來的進程。新聞創造了許多價值，但這些價值並沒有給予新聞回報。」

兩黨共同通過的AB886「加州新聞保護法」（California Journalism Preservation Act）目的在改善幫助大型科技企業賺取豐厚廣告利潤的傳統新聞媒體的財務狀況。這項法案已獲加州參議會通過，但在科技公司的大力遊說下，於去年7月被擱置。

信使報指出，隨著傳統媒體在數位時代難以獲利，新聞工作機會正在迅速消失。根據西北大學（Northwestern University）麥迪爾新聞學院（Medill School of Journalism）公布的數據，自2005年以來，美國已有超過2500家報紙停刊。AB886提出者加州民主黨眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，加州在過去十年中失去了100多家新聞機構。