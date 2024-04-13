野火風險高 State Farm砍7.2萬張保單

加州州農保險（State Farm）將取消7.2萬份保單，近3萬戶房主將失去火災保險，也間接凸顯保險業在高風險地區的困境。（abc7電視台）

在野火風險與日俱增的當下，保險 業巨頭州農保險（State Farm）近日宣布，在加州 取消約7萬2000份保險保單，其中3萬份為房屋保險。這項決策影響洛杉磯 縣內的幾個高端住宅區，包括Pacific Palisades、布倫塢（Brentwood）、Woodland Hills和Bel Air，均被評定為高火災風險地區，涉及的家庭分別有1600戶、1300戶、近2000戶和660戶。

布倫塢房主協會（Brentwood Homeowners Association）主席韋克斯曼（Thelma Waxman）表示，這次保單取消是因為州農保險需要降低其在加州的過高風險集中度，特別是在經歷了2017年和2018年的創紀錄山火季節後，加州的保險行業遭受了巨大損失。此外，保險公司面臨的再保險問題涉及高達25億元的成本。

州農保險總裁兼執行長哈丁（Denise Hardin） 在致保險局長Ricardo Lara 的信中表示，單靠提高保費已不足以恢復公司的財務健康，因此不得不採取降低風險的措施。這包括減少公司在加州的保險業務，雖然這一決定對於受影響的保單持有者來說非常困難。

此次保單取消引起了一系列後續問題的擔憂，包括其他保險公司可能跟進的風險，以及加州居民可能面臨的保險選擇減少。退休議員Mike Gatto提出，如果州農保險因財務困難和風險過高而減少業務，其他保險公司如Farmer's Insurance、Chubb等可能也會考慮同樣的行動。他指出，雖然加州有一個做為備選的州基金保險方案，但其成本高昂且提供的保障有限。

韋克斯曼表示，保險公司取消保單，不僅因為野火等高風險天氣事件，還與通貨膨脹、監管和再保險成本有關。房主協會正在教育房主，如何保護房屋免受野火侵害，以維持現有的保單。一些保險公司要求房主，創造可防禦的空間，並提供房屋的空拍照片，否則不會續保。此外，州農保險的保單取消也將對南加州多個地區產生影響，包括洛杉磯縣、范杜拉縣、聖伯納汀諾縣和橙縣等多個加州地區。