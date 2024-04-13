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加州邊界市長示警 無證客恐威脅國安

編譯胡立宗／綜合報導
邊界巡警攔下的無證移民。（取自FOX News報導）
邊界巡警攔下的無證移民。（取自FOX News報導）

美墨邊境艾爾卡洪市（El Cajon）的市長威爾斯（Bill Wells）近日告訴福斯新聞（Fox News），大批湧入美國的無證移民定會造成國安威脅，「誰敢保證這些根本不知道帶了什麼東西進美國的人，會不會發動另一個九一一事件，或是哈瑪斯在2023年10月7日對以色列的無預警攻擊？」

共和黨籍的威爾斯正打算進軍國會。他接受訪問時強調，他不是個喜歡危言聳聽的人，但是如果只是單純地覺得無證移民來美國只是為了尋求庇護，那就太蠢了，美國不應該放任外國人隨意進入，而且絲毫不受安檢。

Fox News指出，邊境巡邏隊隊長Jason Owens先前接受CBS電視台訪問時說，讓他每晚難以成眠的就是1萬4000名不知去向的越境客，2024年度至今已經有這麼多人越過邊界，然後消失無蹤，「這絕對構成國安威脅」。而且，邊巡人員根本不知道他們帶了什麼東西進美國，也不知道他們打算幹嘛，「邊境安全才有國家安全」。

例子之一是，聯邦調查局最近才逮到兩名黑幫組織MS-13的成員，其中一人偷渡進入美國後還能藏匿三年才被逮到。聖地牙哥縣縣委德斯蒙德（Jim Desmond）則說，他經常走訪邊界，有時還跟來自海地、印度、巴基斯坦、中國與其他國家的無證移民談一談，但是他說，「共產中國從來都不是美國的朋友，中國人跑到這裡有些可能心懷善意，但有些則不是，我們卻一點查核機制都沒有」。

德斯蒙德強調，美國沒有管道可以核對中國的刑事紀錄，也不能向巴基斯坦、委內瑞拉查核，因此「總有一天我們會在驚愕中覺醒」，「越境而來的人可能會引發事端，他們也有能力惹事」。

移民 九一一 共和黨

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