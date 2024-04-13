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甜蜜多汁 加州櫻桃季5╱14開動

編譯陳盈霖╱綜合報導
去年加州櫻桃季開始得較晚，但零售價格強勁，消費者需求增加。（ABC 30電視台畫面）
去年加州櫻桃季開始得較晚，但零售價格強勁，消費者需求增加。（ABC 30電視台畫面）

The Produce News報導，加州甜蜜多汁的櫻桃季將從5月14日開始至6月初。短暫的加州櫻桃季，也意味著全球熱切期待櫻桃季節的開始。在商業化種植的水果中，櫻桃是每年最晚開花，最早收成的水果。

從5月至6月，加州共收成超過900萬包、18磅重櫻桃。這些櫻桃由600家櫻桃種植商生產，由加州中部主要種植區的22家工廠加工。

在這片約4萬畝的櫻桃園中，擁有近50個櫻桃品種，主要銷往鮮果市場，另一部分做為果乾、果汁和冷凍等用途。加州櫻桃產量近60%在全美通路銷售，40%出口至他國，十年平均維持約620萬箱櫻桃產量。去年加州櫻桃季開始得較晚，導致零售價格強勁，消費者需求增加。

加州櫻桃委員會（California Cherry Board）表示，2024年加州櫻桃產季將於5月14日開始，該委員會旨在向本地和世界各地客戶提供有關櫻桃資訊、作物更新等消息。

自1970年代以來，來自美國的櫻桃已出口至亞太地區、歐洲、北美和拉丁美洲等。西北和加州的櫻桃產業積極參與許多國家貿易政策，以簡化櫻桃出口市場，成功促進美國櫻桃登入日本、韓國、中國、澳洲墨西哥和智利等國。

加州主要的新鮮櫻桃品種是Bing，以深紅色、體積大聞名，果肉緊實多汁，甜酸味美。該品種是加州5月大部分時間至6月初主要品種。

布魯克斯櫻桃（Brooks cherry）品種由加大（UC）開發，特點是尺寸大、質地堅硬，能夠在炎熱的氣候下成長。口味甜美，類似Bing，該品種最早在4月中旬收成。

奇藍櫻桃（Chelan cherries），中等大小，比Bing早成熟11至14天，果皮呈桃花木紅色，果肉是中紅到深紅色。珊瑚櫻桃（Coral）特點是有光澤的深色果肉，滋味異常甜美，約在奇藍櫻桃成熟後五日熟成，可呈現非常大尺寸。

此外還有雷尼爾（Rainier）品種，黃色中略帶紅暈聞名，糖分含量高。圖來里（Tulare）櫻桃則是種體積較大的深紅色品種，是早期熟櫻桃競爭者，比Bing早八至九天成熟，通常4月中旬上市。

加州櫻桃季將於5月中開始。（Pexels）
加州櫻桃季將於5月中開始。（Pexels）
加州櫻桃季將於5月中開始。（ABC 30電視台畫面）
加州櫻桃季將於5月中開始。（ABC 30電視台畫面）

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