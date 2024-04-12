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10萬人擠不進公立大學宿舍 學生促立法紓解

編譯林思牧╱綜合報導
聖荷西州大將興建的學生宿舍示意圖。 (聖荷西州大官網)
聖荷西州大將興建的學生宿舍示意圖。 (聖荷西州大官網)

加州的公立大學系統中，至少有十萬名學生住不進學校提供的宿舍。在校外租房間開銷很大，許多學生只好省吃儉用，連基本的營養需求也顧不到。學生團體現在大力敦促州議會通過法案，讓各大學可以避過一些法規，盡快建出許多學生宿舍。

拉米瑞茲(David Ramirez)是洛杉磯加大的學生，現在是加大學生會的高階領導，他於日前在首府沙加緬度遊說州議員，要求州議會容許各大學避過一些法規，盡快大量興建宿舍。他指出，他在學校附近租公寓，租金耗掉他收入的一半。他可以住在他爸媽位於聖伯納汀諾市的家，但每天通勤上課要在路上花掉三小時。他不能這樣浪費寶貴的光陰。

柏克萊加大的4萬5000名學生中，只有22%住進宿舍中，也就是有3萬6000人需要自己找住處。另外，低收入家庭的孩子根本付不起宿舍或公寓，於是他們等於是遊牧民族，在這位同學的地方住幾天，然後換另一個地方住幾天。有時候幾個同學湊出一筆錢，好幾個人擠一間汽車旅館的房間，至少可以有床睡覺，有浴室可以洗澡。

根據洛杉磯加大在2020年發布的一份報告，社區學院(community college)的學生中，五個中就有一個沒有固定的地址，加州州立大學(California State University)的學生中是十分之一，加州大學(University of California)則是二十分之一。

目前州議會有幾個議案是為紓解大學生住房的問題，SB 312是允許公立大學可以避過一些環保法規，興建學生宿舍。AB 1307則是為允許柏克萊加大在歷史性的人民公園(People's Park)興建有1100個床位的學生宿舍。

AB 3116是允許大學避過一些建築法規，大量興建低收入學生的宿舍。AB 2875是把租屋申請費(rental application fees)訂出50元的上限，而且如果房東沒有准許某位申請人入住，申請費必須退還。

低收入 柏克萊加大 洛杉磯加大

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