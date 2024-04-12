加州上訴法院：選民通過住房密度限制 議會可推翻

加州上訴法院維持2021年通過、由舊金山民主黨籍參議員威善高(如圖)提出SB10法案住房法案，裁定議會可推翻當地選民投票通過的住房密度限制。(圖取自威善高臉書)

加州 上訴法院日前裁定，當地選民投票 通過的住房密度限制，可以被縣市立法機關推翻。法院裁決維持先前通過立法，主要是鼓勵建造小型公寓大樓。

舊金山民主黨籍參議員威善高(Scott Weiner)提出SB10法案，允許縣市政府在部分城市地區包括交通樞紐地區、批准新建最多十個單位住房，無須進行環境研究。若當地選民通過動議、禁止在該地區建築新住房，市議會或縣議會仍可以三分之二票數通過建造。法案於2022年生效、將於2028年底到期。

法案遭到「愛滋醫療保健基金會」(AID Healthcare Foundation)的質疑。儘管基金會也支持更多住房建設，但在立法立場反對SB10法案，因為其不包含低成本住房的要求。基金會認為，這項立法侵犯加州法律規定的選民主動制定法律權利。

洛杉磯 縣麗浪多灘市(city of Redondo Beach)也加入這場訴訟，當地選民通過動議，要求批准在現有住房地進行更多建設。

但是，洛杉磯第二地方上訴法院表示，州府立法機關可就針對全州關注議題、推翻當地選民通過提案。法官霍夫斯塔德(Brian Hoffstadt)日前裁決維持法案進行，他表示，住房短缺是全州範圍關注問題，SB10法案與解決此一議題密切相關。

霍夫斯塔德引用先前解決可負擔房屋短缺問題的立法，自1965年一項法律開始，要求地方政府採取長期計畫，推動可負擔住房建設。後來的法律要求地方政府尋求州住房與社區發展部門批准住房計畫，並批准擬議的住房開發，除非發現「對公共健康或安全，有特定、不利與不可避免的影響」。

他指出，當時，許多地方居民「不想住在高密度住房附近，因此推選對這類住房有敵意的地方官員，或大力由說反對這類住房」。然而，在全州範圍內，房價上漲合理支持立法機關結論，各種類型房屋都存在短缺問題，包括可負擔住房。

訴訟原告則辯稱，允許市議會凌駕在當地選民之上，將可能導致決策用意曲解，因為市議員比選民更有可能受到政治利益的影響。不過，霍夫斯塔德表示，這可能意味法律不明智，但不代表法律違憲。