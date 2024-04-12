我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

加州上訴法院：選民通過住房密度限制 議會可推翻

編譯組╱綜合報導
加州上訴法院維持2021年通過、由舊金山民主黨籍參議員威善高(如圖)提出SB10法案住房法案，裁定議會可推翻當地選民投票通過的住房密度限制。(圖取自威善高臉書)
加州上訴法院維持2021年通過、由舊金山民主黨籍參議員威善高(如圖)提出SB10法案住房法案，裁定議會可推翻當地選民投票通過的住房密度限制。(圖取自威善高臉書)

加州上訴法院日前裁定，當地選民投票通過的住房密度限制，可以被縣市立法機關推翻。法院裁決維持先前通過立法，主要是鼓勵建造小型公寓大樓。

舊金山民主黨籍參議員威善高(Scott Weiner)提出SB10法案，允許縣市政府在部分城市地區包括交通樞紐地區、批准新建最多十個單位住房，無須進行環境研究。若當地選民通過動議、禁止在該地區建築新住房，市議會或縣議會仍可以三分之二票數通過建造。法案於2022年生效、將於2028年底到期。

法案遭到「愛滋醫療保健基金會」(AID Healthcare Foundation)的質疑。儘管基金會也支持更多住房建設，但在立法立場反對SB10法案，因為其不包含低成本住房的要求。基金會認為，這項立法侵犯加州法律規定的選民主動制定法律權利。

洛杉磯縣麗浪多灘市(city of Redondo Beach)也加入這場訴訟，當地選民通過動議，要求批准在現有住房地進行更多建設。

但是，洛杉磯第二地方上訴法院表示，州府立法機關可就針對全州關注議題、推翻當地選民通過提案。法官霍夫斯塔德(Brian Hoffstadt)日前裁決維持法案進行，他表示，住房短缺是全州範圍關注問題，SB10法案與解決此一議題密切相關。

霍夫斯塔德引用先前解決可負擔房屋短缺問題的立法，自1965年一項法律開始，要求地方政府採取長期計畫，推動可負擔住房建設。後來的法律要求地方政府尋求州住房與社區發展部門批准住房計畫，並批准擬議的住房開發，除非發現「對公共健康或安全，有特定、不利與不可避免的影響」。

他指出，當時，許多地方居民「不想住在高密度住房附近，因此推選對這類住房有敵意的地方官員，或大力由說反對這類住房」。然而，在全州範圍內，房價上漲合理支持立法機關結論，各種類型房屋都存在短缺問題，包括可負擔住房。

訴訟原告則辯稱，允許市議會凌駕在當地選民之上，將可能導致決策用意曲解，因為市議員比選民更有可能受到政治利益的影響。不過，霍夫斯塔德表示，這可能意味法律不明智，但不代表法律違憲。

加州 洛杉磯 投票

上一則

鐘錶與奇跡 2024高級鐘錶展 鑒賞全新腕錶

下一則

私密景點╱優勝美地日間防堵 明起部分時段須預約

延伸閱讀

「活在加州的罰款」 每年生活費比全美多2.6萬

「活在加州的罰款」 每年生活費比全美多2.6萬
南北加州過夜列車 今夏可望上路

南北加州過夜列車 今夏可望上路
烏克蘭國會通過動員法 俄軍再度攻擊各地能源設施

烏克蘭國會通過動員法 俄軍再度攻擊各地能源設施
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案
法規指南助小企業 曲怡文聯合提案通過

法規指南助小企業 曲怡文聯合提案通過
空中纜車計畫 大都會交通局挨告 洛公園聯盟指破壞環境

空中纜車計畫 大都會交通局挨告 洛公園聯盟指破壞環境

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Lyft司機涉嫌在車上對一名乘客進行性侵犯。（KTLA5）

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

2024-04-10 19:37

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案