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青少年心理輔導 兩款App隨時可問

編譯胡立宗／綜合報導
13至25歲使用的Soluna。（取自KTLA報導）
13至25歲使用的Soluna。（取自KTLA報導）

美國青少年出現焦慮、憂鬱、自殘行為的新聞時有所見，加州為了及早發覺、儘快協助，因此推出兩款青少年專用的心理協助App，以下為相關資訊可供家長參考。

12歲以下的可用Brightline開發的「BrightLife Kids」（hellobrightline.com/brightlifekids/），13至25歲的可用Kooth US開發的Soluna（apps.apple.com/us/app/soluna-a-calhope-program/id6463154935）。

KTLA報導指出，Brightlife Kids目前碰到的案例包括，睡眠障礙、情緒不佳、學校問題、擔憂難過，過動症（ADHD，attention deficit hyperactivity disorder），或是不知道如何與同學相處，因此透過App就能找到的相關文章、影片、錄音或練習改善方式，也透過電話、視訊或聊天室以使用19種語言與輔導員即時對談。

Soluna因為使用者年齡較大，因此並非心理治療，而是教導自我調適的方法，因此可以找到自己練習的指南、與同儕共同參加的聊天室，或是真人輔導。Kooth US指出，這個年齡層的人，多半不願意向同儕、父母訴苦，因此App就是給他們一個抒發管道，並且以自在的方式取得相關資料、協助。

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