解決FAFSA亂象 加州大學系統助學金 5月2日截止申請

加州教育官員宣布，加州高中生可申請加州大學系統助學金。(圖取自加州學生補助委員會臉書)

加州教育官員日前宣布，因聯邦政府 對大學生財務援助申請的改革過程發生問題而遭到打擊的高中生，現在有一個變通方案可獲得州補助金，但非聯邦經費。加州高中生可申請州府機構提供加州大學 系統學校助學金。

「舊金山紀事報」報導，聯邦政府近來欲簡化學生援助申請(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)發生問題，導致加州與全國各地數萬名高中生無法完成申請。最常見被阻擋申請的學生身分，是父母沒有社會安全號碼的公民與合法居民。

學生需要FAFSA以申請聯邦佩爾助學金(Pell grants)。加州學生補助委員會(California Student Aid Commission)也運用這些申請、確認學生獲得州府助學金(Cal Grants)資格。

加州學生補助委員會、加州大學、加州州立大學、加州社區學院聯合宣布，目前無法填寫FAFSA的首次申請人，可另外使用「加州夢想法案申請」(California Dream Act Application)作為短期解決方案、直到他們可完成FAFSA聯邦補助申請。

5月2日是申請最後期限。

由於加州大學學費高於加州其他公立大學系統學校，申請加大助學金學生通常可獲得豐厚助學金、今年高達1萬5400元。加州州立大學助學金則可高達7390元，社區學院助學金則少於2000元。

聯合聲明指出，混合身分(移民)學生仍必須完成FAFSA、才可獲得聯邦財務院助，包括佩爾助學金、聯邦補助教育機會基金(Federal Supplemental Education Opportunity Grants)、聯邦工作學習補助金(Federal Work-Study)與聯邦學生助學貸款 。

教育官員敦促學生嘗試填寫FAFSA，表示聯邦政府解決問題過程已取得進展，可在聯邦學生補助網站找到更多協助。今年佩爾獎學金最高額度為7395元。

加州州府官員則對今年助學金解決方案表示支持。加州社區學院校長克莉絲汀(Sonya Christian)在聯合聲明表示，使用夢想法案申請的助學金解決方案，將為秋季即將自社區學院轉學到四年制大學學生保留入學機會與支持。

州大總校長賈西亞(Mildred Garcia)認為，加州助學方案將提供學生更多彈性；加大總校長德雷克(Michael Drake)表示，加大將持續推動混合身分家庭學生申請FAFSA及所有聯邦財務援助。