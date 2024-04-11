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南北加州過夜列車 今夏可望上路

編譯胡立宗／綜合報導
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

往返洛杉磯舊金山之間，半夜上車、清晨抵達的選擇只有長途巴士嗎？新的「紅眼列車」(借用飛機過夜航班之名，Red-Eye Flights）可能就快誕生。新創公司「Dreamstar Lines」近期與Union Pacific Railroad談妥，可以使用後者濱海路線現成鐵道，讓兩地之間的旅客躺平睡上一覺後，在另一個城市醒來，開著自己的車出發辦事。

洛杉磯與舊金山之間，在1968年之後就再也沒有過夜的鐵路運輸了，要不是搭一早的飛機，就是搭隔夜的長途巴士，經常往來兩地的人都有苦難言。

不過，根據洛杉KTLA電視台的最新報導，2023年開始籌劃的Dreamstar Lines，近期已經與Union Pacific Railroad簽妥MOU備忘錄。但是，除了兩者間還要敲定正式合約，Dreamstar Lines還要與南加Metrolink、北加Caltrain談妥，才能實現今年夏季上路的計畫。

Dreamstar Lines的規畫顯示，列車將配置獨立套房，內有加大雙人床與衛浴設備，另有高速網路與餐飲服務。執行長Joshua Dominic，列車除了科技設備外，還兼顧環保，將使美國的夜車服務更上層樓。

規劃當中的還有汽車搭火車，乘客可以帶著自己的車出發，到了當地後再自行開車辦事，不過細節尚未公開。如果洛杉磯－舊金山路線營運順利，Dreamstar Lines還計畫繼續推出美國其他地方的過夜列車。

舊金山 洛杉磯 南加

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