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工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

民眾想買低價商品 這些店仍可淘寶

編譯胡立宗／綜合報導
Grocery Outlet。（取自Grocery Outlet網站）
Grocery Outlet。（取自Grocery Outlet網站）

99 Cents Only（99分雜貨店）歇業後，想買低價商品的人還是有其他選擇，例如General Discount、Grocery Outlet、Last Chance Stores。

Last Chance Stores：雖然在南加只有幾家分店，如安那罕（Anaheim）與范杜拉（Ventura），但是還是可以偶爾去掃個貨，家電、廚具、服裝等的折扣還是不錯。

Grocery Outlet：大洛杉磯地區的分店不少，喜歡買平價品牌商品的人可以去逛逛，分店位置可以參考網站， groceryoutlet.com/store-locator?store_location=losageles。

General Discount：英格伍（Inglewood）與康普頓（Compton）都有分店，可以去看看頭髮與清潔用品。

Family Dollar：雖然部分店家可能快要停業，但在這之前，還是可以買買日常用品、食物、寵物用品。

Dollar Tree：雖然即將漲價，但是比起很多店家，他們的價位還算便宜，可用網站dollartree.com/store-locator找到附近的分店。

南加 洛杉磯

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