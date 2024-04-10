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低價店掀關門潮 商品7元上限失守

編譯胡立宗／綜合報導
Family Dollar將陸續關閉千家分店。（本報資料照片）
Family Dollar將陸續關閉千家分店。（本報資料照片）

低價商店的2024年看來很難過。在99 Cents Only（99分錢雜貨店）關閉371家分店的同時，Family Dollar今年上半年也將關掉600家分店，未來還將繼續收掉370家。同時，Dollar Tree也打算關掉30家分店，並將價格漲至1.50元至7元。

99 Cents近日宣布關閉全美的所有分店，並且變賣設備以籌措現金，現有的1萬4000名員工將會失業。99 Cents的代理執行長Mike Simoncic在卸任前表示，停業的決定很困難，也不符他們的願望，但是大環境讓他們難以為繼。

數周前，另一家大型的低價商店體系Dollar Tree已經宣布漲價且關店的措施。執行長Rick Dreiling表示，主力店家Dollar Tree的3000家分店，超過300項商品將漲價至1.50元至7元，並逐步關掉30家分店。副牌Family Dollar則將陸續關閉千家分店。

Rick Dreiling表示，食品與寵物用品、個人衛生用品都在調漲之列，但是「絕大多數商品還會維持入門價」。不過他也指出，消費者不能以為7元上限能夠一直維持下去，部分商品還是會逐步漲至10元。

Dollar Tree 2015年才購併Family Dollar，但是如今的物價持續上漲與政府補貼減少，卻讓兩個系統都很難繼續維持低價。Dollar Tree財務長Jeff Davis表示，關閉或重新裝潢分店合計將花費6億元。

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