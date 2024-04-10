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日食後 「眼睛疼」網路搜索量暴增

編譯組／綜合報導
日食期間強烈的陽光照射對眼睛造成的傷害雖然罕見，但可能很嚴重。（電視新聞截圖）
日食期間強烈的陽光照射對眼睛造成的傷害雖然罕見，但可能很嚴重。（電視新聞截圖）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，繼周一（8日）罕見的日食發生後，灣區和全國各地的觀眾紛紛將目光投向天空，有關眼睛疼痛的網際網路搜索量激增。

根據谷歌趨勢（Google Trends）的數據，「我的眼睛疼 」（my eyes hurt）和 「為什麼我的眼睛疼 」（why do my eyes hurt）這兩個短句，在日食陰影掠過美國上空時明顯激增。

「我的眼睛疼 」的搜索量在美國東部時間下午3時左右達到峰值，而日食的路徑於下午 3時30左右在緬因州結束。

日全食路徑上的德州、肯塔基州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和佛蒙特州的谷歌用戶中，「我的眼睛疼 」的搜索量激增。加州（California）的搜索量也有所上升，但上升速度沒有那麼快，在上午11時13分日食峰值到來時，加州約有三分之一的太陽被覆蓋。

約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins University School of Medicine）眼科醫生布萊斯勒（Dr. Neil Bressler）在「美國醫學會雜誌-眼科學」（JAMA Ophthalmology）雜誌上寫道，雖然一般認為在沒有特殊眼鏡的情況下觀看日全食的日冕（corona）是安全的，但在其他任何時候都必須採取預防措施。

布萊斯勒寫道：「在太陽完全消失前或突然出現時觀看幾秒鐘，就會暫時或永久性地損傷視網膜。」

早在1948年，就有醫生記載，在沒有適當保護措施的情況下，觀看日食的兒童抱怨視網膜灼傷、視力不佳和出現黑斑。

根據去年發表在「醫學和醫學研究進展雜誌」（Journal of Advances in Medicine and Medical Research）上的一項研究，日食期間強烈的陽光照射對眼睛造成的傷害雖然罕見，但可能很嚴重。醫師說，長時間注視強烈的陽光會 「壓垮視網膜的正常防禦和修復機制」，在某些嚴重的情況下會造成疤痕以及突發的劇烈頭痛和噁心。

他們說，大多數負面症狀會隨著時間的推移而改善，無需治療。

加州 日全食 谷歌

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