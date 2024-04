日食後 「眼睛疼」網路搜索量暴增

日食期間強烈的陽光照射對眼睛造成的傷害雖然罕見,但可能很嚴重。(電視新聞截圖)

據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導,繼周一(8日)罕見的日食發生後,灣區和全國各地的觀眾紛紛將目光投向天空,有關眼睛疼痛的網際網路搜索量激增。

根據谷歌 趨勢(Google Trends)的數據,「我的眼睛疼 」(my eyes hurt)和 「為什麼我的眼睛疼 」(why do my eyes hurt)這兩個短句,在日食陰影掠過美國上空時明顯激增。

「我的眼睛疼 」的搜索量在美國東部時間下午3時左右達到峰值,而日食的路徑於下午 3時30左右在緬因州結束。

在日全食 路徑上的德州、肯塔基州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和佛蒙特州的谷歌用戶中,「我的眼睛疼 」的搜索量激增。加州 (California)的搜索量也有所上升,但上升速度沒有那麼快,在上午11時13分日食峰值到來時,加州約有三分之一的太陽被覆蓋。

約翰霍普金斯大學醫學院(Johns Hopkins University School of Medicine)眼科醫生布萊斯勒(Dr. Neil Bressler)在「美國醫學會雜誌-眼科學」(JAMA Ophthalmology)雜誌上寫道,雖然一般認為在沒有特殊眼鏡的情況下觀看日全食的日冕(corona)是安全的,但在其他任何時候都必須採取預防措施。

布萊斯勒寫道:「在太陽完全消失前或突然出現時觀看幾秒鐘,就會暫時或永久性地損傷視網膜。」

早在1948年,就有醫生記載,在沒有適當保護措施的情況下,觀看日食的兒童抱怨視網膜灼傷、視力不佳和出現黑斑。

根據去年發表在「醫學和醫學研究進展雜誌」(Journal of Advances in Medicine and Medical Research)上的一項研究,日食期間強烈的陽光照射對眼睛造成的傷害雖然罕見,但可能很嚴重。醫師說,長時間注視強烈的陽光會 「壓垮視網膜的正常防禦和修復機制」,在某些嚴重的情況下會造成疤痕以及突發的劇烈頭痛和噁心。

他們說,大多數負面症狀會隨著時間的推移而改善,無需治療。