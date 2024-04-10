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殺白蟻毒氣含硫醯氟 環境殺手

編譯林思牧／綜合報導
但加州頻繁使用的一種滅蟲氣體硫醯氟，保溫的能力比二氧化碳強4600倍，但加州政府並沒有追蹤它的使用。（網路影片截圖）
但加州頻繁使用的一種滅蟲氣體硫醯氟，保溫的能力比二氧化碳強4600倍，但加州政府並沒有追蹤它的使用。（網路影片截圖）

大眾現在都知道二氧化碳是地球暖化的重要因素，但加州頻繁使用的一種滅蟲氣體，保溫的能力比二氧化碳強4600倍，但加州政府並沒有追蹤它的使用，環保人士疾聲呼籲州政府開始監管這種氣體。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，米勒(Scot Miller)是環保主義者(environmentalist)，當年他從北達科他州搬到加州以後，第一次騎單車時，路途上看到幾間用馬戲團式的帳篷包起來的房子，他搞不清楚是怎麼回事，他在北達州從來沒見過這種景象。曾有初到美國的華人把這種照片放上臉書，說應該是某人買了一棟房子，把它像禮物一樣包裝起來，要給配偶一個驚喜。

他的室友告訴他，那是包起來打白蟻(termites)的方法。如今米勒是約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)環境衛生與工程系(environmental health and engineering)的副教授，他對這種方式了解得比除蟲公司的人還透徹。用帳篷把房子包起來以後，把硫醯氟(sulfuryl fluoride)打進帳篷中，白蟻和其他害蟲被毒死後，工人把帳篷拆掉，硫醯氟散到大氣中。

2009年的一項研究指出，硫醯氟不會快速分解，它會在大氣中留存40年，而且是一種超強溫室氣體(potent greenhouse gas)。米勒所帶領的研究團隊，4月3日發表一篇論文，指出加州是硫醯氟的主要排放地點，占美國硫醯氟排放量的三分之二以上，在全球則占5.5-12%。

而加州又以南加州的排放量最高，主要是給建築物打白蟻之用。在中央谷(Central Valley)濃度也偏高，是農業上滅蟲的用途。專家指出，二氧化碳(carbon dioxide)和甲烷(methane)是地球暖化的重要原因，這兩種氣體的排放量很大，因此普遍受到重視，硫醯氟的量少得多，所以連加州這樣環保的州，也沒有追蹤這種氣體的使用量。

1978年大氣中硫醯氟的濃度是兆分之0.3，2023年已經升到兆分之3，也就是45年中成為十倍之多。灣區空氣品質管理局的紐曼(Sally Newman)指出，硫醯氟的量雖少，但它的保溫效能卻是二氧化碳的4600倍，州政府應該追蹤它的使用量，並開始研商如何用其他方式來除蟲。

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