歷史拼圖／河濱區探險先驅 開啟西班牙殖民風

西班牙探險家安扎（Anza）位於河濱市公園雕塑。（維基百科）

在南加 內陸河濱市區的紐曼公園（Newman Park）裡，有一尊早期西班牙探險家安扎（Juan Bautista de Anza ）的雕塑，他也是一位軍事將領，在加州 探險和西班牙殖民歷史中扮演了重要角色，是河濱地區有紀錄的歷史上首位外來探險者。

250年前，即1774年3月，安扎率領一支探險隊穿越了今天被稱為河濱（Riverside）的地區。正是因為安扎的探險，促成了後來西班牙Mission教堂建成和殖民定居點，進而有早期洛杉磯的形成和發展。他對塑造加州歷史和文化起著至關重要的作用。當時他帶領一支探險隊希望擴展西班牙人在該地區的存在，目標是建立一條從墨西哥 Sonora到今天加州地區的陸路通道，促進向該地區殖民，並加強西班牙對當地控制。

1774年3月間，安扎的探險隊穿越了後來成為河濱市的地區。這次探險幫助了殖民者對地形的測繪，確定了未來探險和定居的潛在路線。他的探險為西班牙人探索和殖民加州鋪平了道路。如今這次探險被視為加州探險和殖民歷史上重要篇章。

1940年這尊雕像完成，如今成為河濱市歷史地標。鮮為人知的是，這尊安扎雕像的外貌是以這位探險家的後裔為模特，他是河濱市居民，名叫Ed Loustaunau，電話線架設工人。