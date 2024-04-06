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史丹福大學新校長 朗文出任

編譯組／綜合報導
史丹福大學任命該校商學院院長朗文為新任校長。(圖取自史丹福大學官網)
史丹福大學任命該校商學院院長朗文為新任校長。(圖取自史丹福大學官網)

史丹福大學4日宣布，遴選該校商學院院長、經濟學家暨拜登總統科技顧問委員會成員朗文（Jonathan Levin）為第13 任新任校長，結束了歷時七個月尋找接替前校長泰希爾-艾偉恩（Marc Tessier-Lavigne）的過程。

51歲的史大新任校長朗文，將於8月1日接任新職、接替臨時校長薩勒（Richard Saller）。朗文是史丹福大學校友，2016年來一直領導史大商學院。

史丹福大學校董會主席楊致遠（Jerry Yang）發表聲明表示，朗文帶來少見的特質總和：深切了解並熱愛史丹福、令人印象深刻的學術與領導成功紀錄、解決複雜策略問題的分析能力，以及合作與樂觀的工作作風。

史丹福目前擁有90億元預算、360億元捐款與1萬7500名學生，其中大部分是研究生。這所知名大學招收的大學部學生少於8000人。

朗文在聲明中表示，展望史丹福未來，可加強對學術卓越與自由的承諾；培養開放、好奇心與彼此尊重的原則。他讚賞史大鼓勵他在學術界追求職業生涯，對於被邀請領導史大，表示感恩並且謙遜。史丹福對他意義重大。

朗文於1994年在史丹福取得英文與數學學士學位；1996年在牛津大學獲得經濟學碩士學位；三年後在麻省理工學院獲得經濟學博士學位。

由20位成員組成的遴選委員會指出，在對校園與校友進行訪問、舉行超過50次聽證會議，收到包括800個被提名優秀候選人姓名之後，選擇了朗文做為新任校長。

根據委員會聲明，朗文的表現超越其他人，他在商學院的領導能力讓人印象深刻，包括投資共享資源、直接提供教授經費與學生財務援助。

委員會指出，做為商學院院長，朗文擅長將大家聚集在一起，表現建立多元化與彼此尊重的團體堅定承諾。他強調大學對現今關鍵問題的影響，例如可持續性、技術影響與民主大學機構力量。委員會並讚許朗文的「廉正」(integrity)。

史大前任校長泰希爾-艾偉恩在被調查發現與人合著的數篇學術論文研究數據存在「嚴重缺陷」(serious flaws)、但未能解決問題之後，去年7月辭職。但調查報告並未發現任何證據顯示他故意偽造資料。此後他撤回多份研究報告。

新任校長朗文於2000年加入史大，他是美國經濟學會頒發、素有小諾貝爾經濟學獎之稱「約翰‧貝茲‧克拉克獎」(John Bates Clark Medal)得主，該獎項旨在表彰40歲以下最傑出美國經濟學家，在經濟思想與知識提供卓越貢獻。

史丹福大學 拜登 諾貝爾

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