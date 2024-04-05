新法效應 學校食堂找人難

加州快餐業新最低工資標準實施後，學校餐飲服務面臨招聘難題，各學區紛紛採取不同應對策略，提供合理且具競爭力的薪酬仍是吸引和留住優秀員工的關鍵。（abc7電視台）

加州4月1日（週一）正式實施快餐工人最低工資法規，將快餐業者時薪提高至20元，影響範圍涵蓋全美至少60家大型快餐連鎖品牌，引發社會各界的廣泛討論。長期以來，校園餐飲業者在教育界是是收入最低群體之一，如今面對快餐業人工成本上升，各學區 在招聘和留住員工面臨著更大的挑戰。

加州作為全美首個保障所有學生享有免費校餐的州，預計今年的用餐量將較2018年增長超過7000萬份。然而，學校餐飲服務面臨著高流動性和招聘困難，進一步加大了學區在滿足食堂需求方面的挑戰。加州學校營養協會主席博格丹諾維奇（Carrie Bogdanovich）表示，許多學區對於最新最低工資標準表示擔憂，這將使招聘變得更加困難。

面對激烈的市場競爭，沙加緬度聯合學區（Sacramento USD）率先行動，將餐飲及其他低薪職位的工資提高至每小時20元，也是該學區近30年來最大幅度的單次加薪。聖路易斯沿海聯合學區（San Luis Coastal USD）則限縮了入門級職位的數量，轉而增加了對「烹飪主管」和「中央廚房主管」等技能要求更高的職位聘用，提高崗位吸引力。

不過，並非所有學區都有足夠的資源來調整工資。例如，洛縣林伍特聯合學區（Lynwood USD），食品服務人員起薪為每小時17.70元，最高工資為每小時21.51元，但每天只工作三小時，無法享受到完整的健康保險福利 。

近年來，為支持學校餐飲服務的擴展和營養改善，加州採取一系列措施，包括投入7.2億元用於升級學校廚房設施，以及提供4500萬元創建學徒培訓計劃，提高餐飲服務的專業化水平。有倡導組織提出，建立國家資助的激勵計劃，為完成學徒培訓的學校食品工作人員提供高達2萬5000元獎金。雖然該計劃並未被包括在州長紐森（Gavin Newsom）的最新預算提案中，但學區仍可透過提高薪資、改善福利以及提供更穩定的工作時段等措施來吸引和留住員工。

柏克萊加州大學 (UC Berkeley)勞動經濟學教授賴克（Michael Reich）指出，儘管學校食堂工作的薪酬可能不如快餐業，但其穩定性、工作保障和較低的工作壓力等因素，對許多員工仍有獨特的吸引力。儘管如此，提供合理而有競爭力的薪酬水平，仍是吸引和留住優秀員工的關鍵所在。