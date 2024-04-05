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人腦變大 降低失智症風險

編譯陳盈霖／綜合報導
戴維斯加大健康中心（UC Davis Health）研究人員一項最新研究發現，人類大腦正變得愈來愈大。（UC Davis Health）
戴維斯加大健康中心（UC Davis Health）研究人員一項最新研究發現，人類大腦正變得愈來愈大。（UC Davis Health）

戴維斯加大健康中心（UC Davis Health）研究人員一項最新研究發現，人類大腦正變得愈來愈大。與1930年代出生的人相比，20世紀70年代出生的研究參與者的大腦體積增加6.6%，大腦表面積增加近15%。研究推測，大腦體積增加可能會使大腦儲備增加，可能降低與年齡相關失智症風險。上述研究結果發表於「美國醫學會神經學期刊」（JAMA Neurology）。

研究人員使用佛雷明翰心臟研究（Framingham Heart Study，FHS）參與者的大腦核磁共振（MRI）影像進行研究。該研究最初於1948年在麻州佛雷明翰啟動，以分析血管和其他疾病模式，最初的研究對象由5209名年紀在30歲至62歲的男女組成。該研究為期75年，如今有第二和第三代參與者。

戴維斯加大研究團隊比較1930年代和1970年代出生者的MRI，發現幾個大腦結構持續增加。其中針對腦容量的測量顯示穩定成長，30年代出生的參與者平均腦容量為1234毫升，70年代出生的參與者平均腦容量為1321毫升，高出6.6%。

皮質表面積（Cortical surface）也逐年增大。70年代出生參與者平均表面積為2104平方釐米，30年代出生者為2056平方釐米，增加近15%。將30與70年代出生的參與者進行比較時，研究人員發現白質、灰質和海馬體等大腦結構尺寸也有增加。

更大的大腦可能意味著失智症發病率降低。儘管失智症人口隨著人口老化不斷上升，但阿茲海默症發生率正下降。先前一項研究發現，自70年代以來，每十年失智症病發率減少20%，改善的大腦健康和大小可能是原因之一。

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