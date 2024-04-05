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換季花粉飄散 三招減緩過敏

編譯胡立宗／綜合報導
鼻塞噴劑不能一直用，而且要噴對地方。（本報資料照片）
鼻塞噴劑不能一直用，而且要噴對地方。（本報資料照片）

相對於美東與美中，加州其實是個過敏不太嚴重的地方。「美國氣喘與過敏基金會」（Asthma and Allergy Foundation of America）的「2024年過敏都市」報告，列出了全美的前百大。

加州排名最前面的是第38名的聖地牙哥市，過敏指數為78.16。其次為第65的河濱市（72.73）、第75的奧克斯納市（71.34）、第78的佛萊斯諾市（70.25）、第81的舊金山（69.48）、第85的洛杉磯（68.46）、第91的貝克斯菲（67.26），以及93、94、97名的史塔克頓、沙加緬度、聖荷西。

但是對於過敏體質的人來說，咳嗽、噴嚏、眼淚、鼻塞就是讓人不舒服，加上今年的加州多雨多風，雖然植物都長得很好，但是花粉也因此飄得更遠，反倒讓季節性過敏者在春夏之交更為難受。

沙加緬度與羅斯維爾凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的過敏與免疫科主任NaYoung Kim接受沙加緬度蜂報訪問時，點出了三個今年減緩過敏症狀的重點：

1・過敏不代表你的免疫系統出了問題，只是你的免疫系統對某些物質的抵抗特別用力，非得把它們排出體外不可，因此過敏並不是病，也不會讓你的慢性病更嚴重。

2・對抗季節性過敏的最好方法就是環境管理，包括風大的日子、花朵盛開的日子儘量別在室外待太久。真的要出門，回家記得洗頭、換衣服。必須遛狗的人，也要增加狗狗洗澡的次數，因為牠們可能夾帶花粉回家。

3・鼻塞噴劑不要一直使用，因為含類固醇的噴劑會讓皮膚變薄，本來就容易破皮的地方會越來越容易破皮。另外，噴的位置也要選對，從鼻孔往上噴，避開鼻樑，才能有效阻止鼻涕。

加州 舊金山 洛杉磯

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