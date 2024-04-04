全州首例 聖馬刁小鎮「住房要素」遭撤銷

由於不肯提高住房密度和興建更多多單位住宅，聖馬刁縣富裕小鎮波度拉谷成為加州第一個被州府撤銷「住房要素」計畫的地方城市。(圖取自波度拉谷社區中心臉書)

加州 州府指出，一個富有的半島小鎮建造住房進展緩慢。現在，小鎮面臨後果。聖馬刁縣波度拉谷(Portola Valley)成為第一個被州府撤銷「住房要素」(housing element)計畫的地方城市，意味著將失去州府關鍵基礎設施經費。

富裕的波度拉谷，今年初成為聖馬刁縣首批獲得州府批准建造更多住房計畫的城鎮之一。住房要素旨為要求城市起草並獲得批准計畫，概述未來八年將建造多少住房、何種類型房屋。

但是，加州住房與社區發展部門監管機構指出，若城市未貫徹執行計畫內容，那計畫就毫無價值。波杜拉谷未執行計畫。

因此，州監管機關上周撤銷波度拉谷的住房項目認證，導致其面臨如建商補救措施等後果。建商補救措施允許開發商無須依照城市當地的分區規定、並獲得任何規模的住房批准，只要其中有20%住房單位為可負擔房屋。不合法規的司法管轄區，也沒有資格獲得部分的州與聯邦撥款。

儘管住房倡議人士也承認，解決加州住房危機可能並不取決於波度拉谷、是否在當地城鎮建造了州府所期望的253間住房單位，但監管機構對巴洛阿圖以西的富裕城鎮打擊，可能是發出訊號。城市的住房項目計畫獲得批准，並不代表工作已經完成，相反的，才是剛剛開始。

聖馬刁縣支持住房倡議組織「住房領導委員會」(Housing Leadership Council of San Mateo County)政策經理朗文(Jeremy Levine)表示，不幸的是，波度拉谷居民的道路與消防疏散路線可能更糟，因為社區與居民選出的領導人未優先考慮住房問題。波度拉谷與州府簽訂合約，必須遵守。

加州政府正在加大對地方的壓力，甚至如波度拉谷這樣僅有約4400人的城鎮，致力促使每個城市都盡自己一份力量，於2031年之前建造44萬1000間住房單位，以滿足灣區 的住房需求。

今年1月底，波度拉谷市議會以三比二投票 結果、批准住房要素草案。數天後，州府簽署協議。

但為了防止這些計畫只是擬定，州府要求各城鎮將計畫關鍵組成部分轉化為法規，包括重新繪製規定不同社區密度的分區圖。州法要求波度拉谷於1月31日之前完成重新分區，然而，市議會迄今仍未批准重新分區提案。

波度拉谷官員說，在推動重新分區前，期望獲得進一步社區意見，包括來自建築設計委員會的反饋，規劃委員會將於本周會議審查委員會反饋內容，並可能於4月中旬前，將重新分區計畫發送給議會。然而，朗文認為，波度拉谷已經召開數十次會議，開會增加透明度只是一種拖延戰術。