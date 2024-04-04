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建商蓋高密度宅 可不經地方批准

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市準備新建的可負擔房。（洛杉磯市住房局提供）
洛杉磯市準備新建的可負擔房。（洛杉磯市住房局提供）

加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）提出Assembly Bill 1893修正案，地方政府如果對可負擔房態度消極，新法將允許建商繞過當地規定，以更低門檻動工。由於州法早在1990年就已規定，地方政府必須推動適合中低收入戶的建案，但迄今仍有200多個縣市不願配合，因此州檢察長邦塔（Rob Bonta）也為法案背書，希望新法可以抗衡消極的地方政府。

根據Courthouse News Service報導，1990年對加州「住房責任法」（Housing Accountability Act）的增修，已藉由「建商補救條款」（builder's remedy），限縮地方政府對合宜宅的管制權，因為條款允許建商在符合州法住宅規定的情況下，可以不受限於當地法規、自動獲得興建高密度住宅的許可。

不過，在地方政府的消極對待下，建商也不見得敢公然對抗，因此威克斯決心修法，讓建商獲得更為強力的法源依據，避開地方政府興訟的威脅。威克斯說，新法的重點很簡單，地方政府願意配合州法最好，如果不從那州府就幫你同意多蓋，因此已經配合法規的地方沒有問題，不配合的地方就會受到新法的「敦促」。

AB 1893案一旦成立，不僅加快可負擔房的申請程序，也降低條款啟動門檻，可負擔房比例從20%降為10%，且總數少於10戶更可以免除平價宅的限制。

威克斯與檢察長邦塔認為，欠缺中密度建案（missing middle），包括二連棟至四連棟，乃至連棟屋，乃是加州住宅不足的最大原因，因此AB 1893新規將允許建案可以超過地方規定密度的兩倍甚至三倍。支持AB 1893的倡議團體不少，認為與其花時間在法庭爭來鬥去，不如花時間蓋房。

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