錄影帶店在加州捲土重來

VHS錄影帶店重返加州。圖為Be Kind Video租賃的VHS影帶。（Be Kind Video IG）

加州 KYMA電視台報導，80、90年代流行的VHS如今重返加州。電影攝影師雷諾爾（Matthew Renoir）開設Be Kind Video錄影帶店，將收藏多年的VHS與人分享。事實上，一些VHS錄影帶價值遠超過五元，完好無損的「回到未來」（Back to the Future）在2022年拍賣 會以7萬5000元價格出售，1985年的「七寶奇謀」（The Goonies）以5萬元售出。

VHS錄影帶店曾紅極一時。早年想在家看電影，需開車到出租店，DVD及串流影音推出後，美國錄影帶租賃店數量，從80年代中期1萬5000家，降至2017年2000家左右，如今愈來愈多人「回到未來」重返VHS時代。

Be Kind Video支持者歐康諾（Casey O'Connor）表示「它是有形的，就在您的手中，可以隨時使用它。」雷諾爾說，一開始他去舊貨店收購這些VHS錄影帶，也會到Craigslist或OfferUp上搜索這些舊東西，逐漸他的收藏愈來愈多，2022年開設這家VHS錄影帶店，「包括恐怖片，80、90年代動作片、科幻片等，這些都是受歡迎的內容。」

雷諾爾正乘著舊媒體流行浪潮。就像黑膠唱片的復興一樣，VHS錄影帶對索羅爾（Aaron Therol）等客戶來說，不僅是一種懷舊之情。「人們喜歡那種嘶嘶聲，對吧？給人一種不同的氛圍。」

VHS在社交媒體上，也有不少粉絲，許多粉絲稱自己為「磁帶頭」（tapeheads）。儘管串流影音看電影更方便，但Be Kind Video利用定期舉辦電影之夜等活動線下聚集顧客，提供人與人之間聯繫。「作為一種次文化這很重要，因人們希望繼續保護它。」