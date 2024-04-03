美學者：地面破壞力不大

南加州大學地震教授酈永剛。（酈永剛提供）

美西時間2日下午近5時（台灣時間3日上午7時58分），花蓮發生規模7.2強震，最大餘震6.5級。南加大（USC）地震 學家酈永剛教授分析，地震波傳遞在地下比較深，地面破壞力就沒有那麼大。

酈永剛表示，最近台灣和菲律賓地震頻次增加，花蓮地震震央定位在內陸，過去多數在外海，因此這次震感強烈。通常在島內地震波傳遞在地下比較深，地面破壞力就沒有那麼大。目前看來主震震央顯示不是太嚴重，但最大餘震在6.5級左右，兩者雖然震級有差，但是因為深度距離差，導致兩個地震在地面產生震動幅度接近。

他說，目前花蓮地震引發的次生傷害還要觀測，花蓮地區坡度很大，很陡峭，沿海公路可能會有流石下來，如果下雨天氣更糟糕。對於海嘯的擔心，他認為發生海嘯要滿足幾大條件，首先是震級足夠，但這次地震不在海底在內陸；其次是震源機制，這次地震屬於逆衝斷層，之前引發海嘯的日本東北大地震和印尼地震都屬於逆從斷層。總體看來因為地震位置不是在海底，目前看來引發海嘯風險不太高，且花蓮海水和加州 一樣比較深，地震會隨著海水深度縮減破壞力。

相比加州斷裂帶不是逆衝斷層，是呈水平方向的剪刀切，因此，即使加州地震再嚴重也不會引起海嘯。酈永剛表示，加州最近比較平靜，一直擔心的聖安德烈亞斯斷層通常250年來一次大地震，但是現在已經330年還沒有引發大地震。最近聖地牙哥 加大和聖地牙哥州大在「Nature」雜誌的研究分析，安德烈亞斯斷裂帶有一個Salton Sea內陸湖，內陸湖存水量和地震有相關性。湖水最深可達95米深，其湖面面積會是現在的14倍。當湖水加載到一定量會引起八級地震，現在沒有發生地震，是因為湖水減載，負荷變小，地面壓力也小。即使今年雨水多，但其水量比過去小了至少14倍。