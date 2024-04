遭嗆：乾脆也禁止新創公司

州眾議員楊馳馬提出一項議案,在明訂的工作時間之外不可與員工聯繫。灣區許多新創公司的主管反嗆,不如乾脆全面禁止新創公司在加州成立。(取自Pexels)

代表舊金山 的州眾議員 楊馳馬(Matt Haney)提出一項議案,主張在明訂的工作時間之外不可與員工聯繫,灣區許多新創公司的主管反嗆,不如乾脆全面禁止新創公司在加州 成立。

舊金山標準報(San Francisco Standard)報導,楊馳馬提出的AB 2751議案,外號叫「失聯權利法案」(right to disconnect),在雇主與員工的合約中明訂出上班與下班的時間。雇主如果在非工作時段以電郵、電話或簡訊等方式聯繫,員工可以不予理睬,如果雇主因此有所責備或處罰,就構成犯法。楊馳馬並在社群媒體X上鼓吹他的提議。

位於舊金山,協助公司新創的「新創加速器」(startup accelerator)Y Combinator執行長陳嘉興(Garry Tan)在X上回應楊馳馬:「這位就是殺掉代數課、並且在田德隆區掀起芬太尼危機的傢伙」(the guy who killed algebra and spun up the fentanyl crisis in the Tenderloin)。

Y Combinator的共同創始人格蘭姆(Paul Graham)的發文,彷彿是對深夜埋頭苦幹的頌歌:「最偉大的工作成就,很多是在深夜裡達成的。不只是新創公司如此,諸多的研究工作也是如此。因為在夜深人靜無人干擾之際,就是艱難問題得到解決方案之時。」

如果該法通過並得到州長簽署,加州所有的雇主必須制定政策,說明如何實施「失聯的權利」。非按時計酬的固定薪員工(salaried employees),在雇用的合約中必須明文寫出可能須要在夜裡或周末裡照顧工作上的事件。預期本案會在最近幾個星期內在州議會討論。

給新創公司提供資金的索拉納(Mike Solana)指出,加州的官僚再度想把加州的經濟前景摧毀。許多新創公司的主管,認為楊馳馬閒著沒事幹,整天想著要制定一些牛毛法規,企圖把加州的企業綁得轉喘不過氣來,如果真的不想讓員工夜裡工作,乾脆把新創公司全部禁掉。