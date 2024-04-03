議員提案 下班可不接上司電話

加州眾議員楊馳馬提出美國第一個雇員下班後可忽視上司電話、簡訊和電郵的法案。（取自Pexels）

智慧型手機 是矽谷送給現代社會的代表性禮物。它讓工作比過去更容易入侵個人和家庭時間，使工作與生活的平衡進一步倒向工作。現在，加州 議員認為，是採取保護措施來控制這種情形的時候了。

代表舊金山的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）1日提出AB2751法案時稱，智慧型手機模糊了工作和家庭生活之間的界限。他表示，這項法案將賦予雇員在下班後「停止接收電子郵件、簡訊和電話的權利」。

楊馳馬說：「如果雇主不是24小時支付雇員薪水，那雇員就不該因為無法24小時工作而受到懲罰。人們必須能和家人共度輕鬆時光，而不是在餐桌上或子女的生日派對上不斷被打擾、一直擔心手機有沒有響或被迫回應工作。」

法國在2017年率先制定了這類法律，其他一些國家也為部分勞工 制定了類似法律，例如澳洲。在美國，紐約州2019年已開始考慮立法，但加州有可能是美國第一個通過這類法律的州。

楊馳馬指出，他的法案允許一些例外狀況，例如發生緊急事件時、討論日程安排、與有組織的勞工進行集體談判協議等。若是傳統上工作時間較晚或不定時的行業，或是需要雇員隨時待命的行業，法案建議，只要雇主支付雇員待命時間的薪資，並在雇用合約中寫明不得聯絡的時間，仍可在雇員非工作時間聯絡雇員。

不過，加州商會（California Chamber of Commerce）反對這項立法，認為想套用於所有狀況的AB2751法案忽視了現行法律，並與現行法律有所衝突。

加州商會資深政策律師霍夫曼（Ashley Hoffman）說：「有些職位薪酬較高的原因是，公司期待這些雇員可以工作較長時數，或者能在非一般時間內回應工作。」

霍夫曼補充說，這項法案的內容對緊急情況的定義，以及公司哪些雇員可以或不可以聯絡其他下班雇員，都過於模糊。她認為，這樣的法律最終可能導致工作時間彈性被限制，好比一些為了擁有整周私人時間只在周末工作的人，今後可能無法再這麼做。

楊馳馬表示，全球經濟是這個法案應運而生的原因。美國企業必須和已有這類法律的歐洲分公司雇員打交道，如果他們不遵循法律，就可能失去當地雇員。

楊馳馬說：「我們的勞工被要求一直工作，他們覺得自己沒有能力說不，因此認為必須對此下一個明確的規定。灣區創造了很多讓人們可以隨時聯絡彼此的科技，我認為，由我們提出一種承擔這個責任的方法是合適的。」