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速食最低薪生效 華人憂受波及

記者楊青/洛杉磯報導
加州1日正式開始實施州長紐森去年秋天簽署的新法，在全國至少有60家分店的加州快餐連鎖店必須向其員工支付每小時至少20元的最低工資。（記者楊青／攝影）
加州1日正式開始實施州長紐森去年秋天簽署的新法，在全國至少有60家分店的加州快餐連鎖店必須向其員工支付每小時至少20元的最低工資。（記者楊青／攝影）

加州快餐店最低時薪法1日生效，在全國至少有60家分店的加州快餐連鎖店必須向其員工支付每小時至少20元的最低工資。部分華資餐飲者則表示，大型快餐企業最低工資壓力預期會轉嫁到華資餐飲企業，華資餐飲行業人手青黃不接狀況將雪上加霜。

貫通聖蓋博谷華人聚居城市巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、阿蘇薩、格蘭杜拉、聖迪瑪斯等城市的66號歷史公路上十數家全國連鎖快餐店1日按兵不動，幾乎所有快餐商家都沒有調整菜單價格。Carl's junior門前顯著標牌的特價「兩個大號漢堡9.99元」依然高掛，Jack in the box漢堡薯條飲料套餐每份7.99元的特價也未取下。格蘭杜拉66號公路上的Carl's junior經理荷西表示，這些都是之前某一段時間的特價，正常的價格是這些特價的一倍左右。

「我們全店14人，時薪提到20元，相當於每天工人的工資花銷至少1760元，相當於每天至少要賣400個漢堡，才能打平人工開銷」，荷西說，他們店的員工開銷一般是每天總開銷的30%左右，如果加上原物料房租水電等等，每天要賣掉起碼1000個漢堡，才能打平手。他開玩笑說，辛虧自己不是大老闆，否則頭很疼。

同在66號公路上格蘭杜拉與聖迪瑪斯交界一家經營多年的Del Taco，已在4月1日最低工資新法啟動前關閉，多年門庭若市的景象不在，人去店空。

「其實最低工資提高到20元對大多數華資快餐沒有直接影響，因為除了熊貓快餐等少數企業外，幾乎沒有華資快餐在60家以上的門市規模」，不過餐飲者表示，他們間接受到的衝擊是肯定的。

「很多中餐館都面臨找人難的問題」，在工業市、羅斯密和亞凱迪亞擁有三家分店的台灣小吃「艋舺」老闆Golden唐表示，大型連鎖快餐最低工資再次提高，造成了餐飲市場其他企業招工的壓力加大顯而易見，現在很多中餐館不僅招人周期大大延長，很多時候招不到人，廚房有經驗和手藝的員工，尤其難找，「不少應徵者回問你，麥當勞、Pizza Hut不要求手藝，工資比你們好的多，我為什麽要來你這裏？」

唐先生表示，疫情期間大批資深中餐師傅退休，年輕人不願加入中餐行業，更不願意進廚房工作，中餐廚師嚴重青黃不接。現在不少民眾抱怨中餐味道讓人失望，不是沒有原因。

根據紐森的初衷，提高快餐最低工資，是因為加州快餐業者原本16.6元的時薪和每年3萬4000元的收入不足以養活四口之家。

中餐業者表示，他們理解工人需要提高最低工資以應付持續增高的生活消費，但商家也會想方設法自救以繼續生存，最後買單的還是消費者。

聖蓋博谷不少多年來經常在外就餐的華人表示，這些年他們愈來愈少在外就餐。一對華人夫婦表示，孩子長大之後，他們每周至少三次在外吃飯，但現在已減少到一次。

Carl's junior門前顯著標牌的特價「兩個大號漢堡9.99元」依然高掛。...
Carl's junior門前顯著標牌的特價「兩個大號漢堡9.99元」依然高掛。不過商家表示正常的價格通常是特價的一倍左右。（記者楊青／攝影）
66號歷史公路上的一家Del Taco提前在1日最低工資新規實施前關門。（記者楊...
66號歷史公路上的一家Del Taco提前在1日最低工資新規實施前關門。（記者楊青／攝影）
大型連鎖快餐1日依然維持之前的物價。不過不少商家表示，他們很快就會縮短員工工作時...
大型連鎖快餐1日依然維持之前的物價。不過不少商家表示，他們很快就會縮短員工工作時間。（記者楊青／攝影）
66號歷史公路上的一家Del Taco提前在1日最低工資新規實施前關門，從前門庭...
66號歷史公路上的一家Del Taco提前在1日最低工資新規實施前關門，從前門庭若市景象不再，人去店空。（記者楊青／攝影）
Carl's junior門前顯著標牌的特價「兩個大號漢堡9.99元」依然高掛。...
Carl's junior門前顯著標牌的特價「兩個大號漢堡9.99元」依然高掛。不過商家表示正常的價格通常是特價的一倍左右。（記者楊青／攝影）

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