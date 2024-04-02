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加州隱藏暴力重罪紀錄 擬擴大

編譯林思牧／綜合報導
加州清除犯罪記錄法律涉及層面已是全美最廣，但還將進一步擴大，清除部分暴力犯罪紀錄。（取自Pexels）
加州清除犯罪記錄法律涉及層面已是全美最廣，但還將進一步擴大，清除部分暴力犯罪紀錄。（取自Pexels）

加州清除犯罪記錄法律涉及層面已是全美最廣，但還將進一步擴大，清除部分暴力犯罪紀錄。這種措施遭共和黨人反對，但贊同的人認為如果犯了重罪的人已經服完刑，而且有好一段時間沒有再犯罪，把犯罪紀錄隱藏可以幫助這些人對社會有更多的貢獻。

前科犯Nick C.向媒體陳述他的情況時，不願意透露他的姓氏，怕會影響到他的工作。他少年時期不學好，年紀輕輕就以販毒賺錢，有一天在酒吧裡跟人打架，情況完全失控，被捕後他對以致命武器傷害罪名認罪後，被送進阿拉米達縣監獄服刑，面臨最多可達幾十年的刑期，那時他才24歲。

他在監獄裡上了憤怒情緒控制課程，又拿到高中同等學歷GED，因為行為端正提早出獄。他申請一個薪水不錯的維修工作，但因為暴力犯罪紀錄被查到，那家公司不敢雇用他，他去當洗碗工賺最低工資。幸好有一個電匠工會願意收他當學徒，學成以後他的收入增加，今年37歲的他跟妻子最近買下一棟住屋。

他的前科讓他的求職範圍狹窄，譬如政府營建專案不准雇用有重罪前科的電匠，限制了他的工作選擇。他希望能把過去的暴力重罪紀錄隱藏，一個非營利組織正在幫助他完成心願。他表示希望這這種方式，給自己的孩子做榜樣，讓他們知道爸爸已經完全改過，成為一個新的人，並且給社會有正面的貢獻。

州議會通過的SB 731法案，去年中已經開始施行。大多數的重罪前科，包括重罪暴力罪都可以向法院申請把犯罪紀錄隱藏，但性侵罪是最大的例外。如果犯罪者已服完刑，包括緩刑(probation)，而且接下來兩年以上沒有再被逮捕，就合乎資格。

該法還更進一步主動清除不嚴重的犯罪紀錄，如果犯罪者服完刑，四年之後也沒有再犯罪，州檢察長辦公室要責成州與地方的執法單位把紀錄隱藏。本來這部分也是去年生效，但因為施行有些障礙，改為今年7月生效。

暴力犯罪 監獄 加州

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